Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীতে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে ৪ যানবাহনকে জরিমানা

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীতে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে ৪ যানবাহনকে জরিমানা
সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান । ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীতে নিষিদ্ধ হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করায় চারটি যানবাহনকে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা শহরের বাইপাস সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এই জরিমানা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসাদুজ্জামান ও প্রসেনজিৎ দাস।

জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে অভিযান পরিচালিত হয়।

এ সময় প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন।

জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারত্বমূলক প্রকল্পের আওতায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় নিষিদ্ধ হর্ন ব্যবহার করায় চারটি যানবাহনকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা এবং পাঁচটি নিষিদ্ধ হাইড্রোলিক হর্ন ধ্বংস করা হয়। সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন যানবাহনে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বিষয়:

নীলফামারীনীলফামারী সদরজরিমানাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পুতিনের পতন—২০২৬ নিয়ে আর কী বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা

যৌন অক্ষমতায় ভুগছিলেন খামেনির ছেলে, চিকিৎসা নেন লন্ডনে

কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

খালেদা জিয়া, মাহেরীন চৌধুরীসহ এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে ১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠান

মার্কিন হামলায় ইরানি জাহাজডুবিতে চাপে পড়বেন মোদি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

সম্পর্কিত

দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তার প্ররোচনায় ইবি শিক্ষিকাকে হত্যা

দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তার প্ররোচনায় ইবি শিক্ষিকাকে হত্যা

পাগলা মসজিদের নিলাম ডাকার সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে হামলার শিকার ২ সাংবাদিক

পাগলা মসজিদের নিলাম ডাকার সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে হামলার শিকার ২ সাংবাদিক

যশোরে উদীচী ট্র্যাজেডি: ২৭ বছরেও বিচার পাননি নিহতের স্বজনেরা

যশোরে উদীচী ট্র্যাজেডি: ২৭ বছরেও বিচার পাননি নিহতের স্বজনেরা

নীলফামারীতে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে ৪ যানবাহনকে জরিমানা

নীলফামারীতে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে ৪ যানবাহনকে জরিমানা