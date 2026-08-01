Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

বাবাকে দেখে ছুটে যাওয়ার সময় অটোরিকশার নিচে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
বাবাকে দেখে ছুটে যাওয়ার সময় অটোরিকশার নিচে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর
পূর্বধলা থানা। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার পূর্বধলায় বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে যাওয়ার সময় একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় এক শিশু প্রাণ হারিয়েছে। আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের নয়াপাড়া (থানা রোড) এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত শিশু মারিয়া আক্তার প্রীতি উপজেলার পুকুরিয়াকান্দা গ্রামের আবুল কালাম আজাদের মেয়ে। সে স্থানীয় দারুল উলুম নয়াপাড়া মহিলা মাদ্রাসার শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে মাদ্রাসা ছুটির পর বাড়িতে ফিরছিল শিশু প্রীতি। পথে নয়াপাড়া এলাকায় সড়কের অপর পাশে বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ধাক্কা দিলে সড়কে পড়ে যায় প্রীতি। পরে অটোরিকশার একটি চাকা তার ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই সে গুরুতর আহত এবং অচেতন হয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন ও স্বজনরা দ্রুত তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দুপুর ১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। নিহত শিশুর বাবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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