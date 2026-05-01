দুর্যোগে সহকর্মীর পাশে আনসার বাহিনী, কাটা হলো এক একর জমির ধান

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে টানা বৃষ্টি ও শ্রমিকসংকটে পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকা তিন আনসার সদস্যের প্রায় এক একর জমির পাকা ধান কেটে ঘরে তুলে দিয়েছেন তাঁদের সহকর্মীরা। কর্মকর্তা ও নারী-পুরুষ সদস্যদের এই মানবিক উদ্যোগ এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার উপজেলার সমাজ সহিলদেও ইউনিয়নের কমলপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উপজেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রশিক্ষক মো. যুবায়ের আহমেদসহ ২০-২২ জন সদস্য উৎসবমুখর পরিবেশে ধান কাটার কাজে অংশ নেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কমলপুর গ্রামের আনসার-ভিডিপি সদস্য মো. খায়রুল, মো. বুলেন মিয়া ও মো. দুলাল মিয়ার জমির ধান পাকলেও শ্রমিকসংকটে সময়মতো কাটতে পারছিলেন না। এর মধ্যে টানা বৃষ্টিতে ধান পানিতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। খবর পেয়ে সহকর্মীরা দ্রুত এগিয়ে এসে পুরো ধান কেটে ঘরে তুলে দেন।
আনসার সদস্য বুলেন মিয়া বলেন, ‘এ সময় একজন শ্রমিকের মজুরি ৮০০ থেকে ১৫০০ টাকা। এত খরচ দিয়েও শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছিল না। বৃষ্টিতে ধান নষ্ট হওয়ার চিন্তায় ছিলাম। পরে কর্মকর্তাসহ অন্য সদস্যরা এসে ধান কেটে দিয়েছেন। আমরা খুবই কৃতজ্ঞ।’
উপজেলা আনসার-ভিডিপির কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের তিন সদস্যের পাকা ধান বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে যাচ্ছিল। শ্রমিকের অভাবে তাঁরা কাটতে পারছিলেন না। বিষয়টি জানতে পেরে আমরা সবাই মিলে তাঁদের পাশে দাঁড়াই। সামান্য সহায়তা করতে পেরে ভালো লাগছে।’
স্থানীয়দের মতে, দুর্যোগের সময়ে সহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে আনসার সদস্যরা যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, তা সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেবে।
নারী শ্রমিকদের অভিযোগ, পুরুষ শ্রমিকদের সমান কাজ করলেও তাঁরা অর্ধেক মজুরি পান। যেখানে পুরুষ শ্রমিকেরা দিনে ৭০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেন, সেখানে নারীরা পান মাত্র ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা।৩ মিনিট আগে
গত মঙ্গলবার ২৮ এপ্রিল রাতে মাস্ক পরা অজ্ঞাত দুই দুষ্কৃতকারী বারিধারার ডি ম্যাজেন্ড গির্জার কম্পাউন্ডের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকে। প্রথমে তারা গির্জার স্টাফদের কক্ষের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে।৭ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে পুলিশের দুই উপপরিদর্শক ও এক উপ-সহকারী পরিদর্শকে প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করেছে ডিএমপি। গতকাল বৃহস্পতিবার ডিএমপি সদর দপ্তরের উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) আমীর খসরু স্বাক্ষরিত আদেশে...২৭ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় ইছামতী নদীতে ধরা পড়েছে দানবাকৃতির গজার মাছ। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে, আর জেলেদের মুখে ফুটেছে স্বস্তির হাসি।বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকালে উপজেলার বাহিরচর এলাকার জলাবদ্ধ ইছামতী নদীর একটি অংশে মাছ ধরতে গিয়ে জেলে মুনজেরের জালে একসঙ্গে চারটি গজার...৪০ মিনিট আগে