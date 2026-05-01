Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

ইছামতী নদীতে মিলল দানবাকৃতির গজার, জেলেদের মুখে হাসি

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
হরিরামপুরের বাহিরচর এলাকায় জেলে মুনজেরের জালে মাছটি ধরা পড়ে। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় ইছামতী নদীতে ধরা পড়েছে দানবাকৃতির গজার মাছ। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে, আর জেলেদের মুখে ফুটেছে স্বস্তির হাসি।

বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকালে উপজেলার বাহিরচর এলাকার জলাবদ্ধ ইছামতী নদীর একটি অংশে মাছ ধরতে গিয়ে জেলে মুনজেরের জালে একসঙ্গে চারটি গজার মাছ ধরা পড়ে। এর মধ্যে একটি মাছের ওজন পাঁচ কেজিরও বেশি।

জেলে মুনজের বলেন, ‘নদীতে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন কারণে নদীর পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মাঝেমধ্যে বড় আকারের গজার মাছ ধরা পড়ছে।’ এর আগেও তিনি আরও বড় মাছ পেয়েছেন বলে জানান।

পরে ধরা পড়া মাছগুলো আন্ধারমানিক এলাকার একটি আড়তে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। সবচেয়ে বড় মাছটি ৩ হাজার ১০০ টাকায় পাইকারি ব্যবসায়ী নিপেন ও তপার কাছে বিক্রি করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, ইছামতী নদীর জলাবদ্ধতা পরিবেশের জন্য উদ্বেগজনক হলেও এমন বড় গজার মাছ ধরা পড়ার ঘটনা মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করছে। বাজারে এ ধরনের মাছ খুব কমই আসে, তাই তাঁরা ভালো দামে বিক্রির আশা করছেন।

হরিরামপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. নুরুল হক ইকরাম বলেন, উপজেলার বিভিন্ন নদী ও জলাশয়ে মাঝেমধ্যে বড় মাছ ধরা পড়ে।

