রাজধানীর বারিধারায় গির্জায় ঢুকে আড়াই লাখ টাকা লুট, গ্রেপ্তার ৩

রাজধানীর বারিধারায় গত মঙ্গলবার রাতে ডি ম্যাজেন্ড গির্জায় ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার তিনজন হলেন আবুল হোসেন রতন হাবু (৩৬), মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন মিজান (৩৭), আক্তার হোসেন মনা মনির (৩৮)।
ডাকাতির পর গত কয়েক দিনে লক্ষ্মীপুর জেলা ও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ভাটারা থানা-পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে গির্জায় লুট করা নগদ ২ লাখ ৪৮ হাজার টাকা, একটি পাসপোর্ট, একটি জাতীয় পরিচয়পত্রসহ কাগজপত্র এবং লোহার একটি অত্যাধুনিক রড উদ্ধার করা হয়।
আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ভাটারা থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির গুলশান বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) এম তানভীর আহমেদ।
এম তানভীর আহমেদ বলেন, গত মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) রাতে মাস্ক পরা অজ্ঞাত দুই দুষ্কৃতকারী বারিধারার ডি ম্যাজেন্ড গির্জার কম্পাউন্ডের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকে। প্রথমে তারা গির্জার স্টাফদের কক্ষের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে। পরে তারা গির্জার পরিচালকের অফিস কক্ষের গ্রিল কেটে ভেতরে ঢোকে। এরপর পরিচালকের হাত, পা ও মুখ বেঁধে আলমারি থেকে আড়াই লাখ টাকা, একটি পাসপোর্ট, একটি জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ লুট করে। এ সময় অজ্ঞাত আরও একজন দুষ্কৃতকারীর সহযোগিতায় দেয়াল টপকে রিকশা নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।
ডিসি এম তানভীর আহমেদ বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে একটি রিকশার সন্দেহভাজন ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ভিডিও ফুটেজ দেখে আক্তার হোসেন মনা নামে ওই রিকশার চালককে শনাক্ত করা হয়। পরে রাজধানীর মুগদা এলাকা থেকে আক্তার হোসেন মনা মনিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ব্যবহৃত রিকশা ও এক লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। মনিরের দেওয়া তথ্যে লক্ষ্মীপুরের রামগতির চরাঞ্চল থেকে মোহাম্মদ নিজাম মিজানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে আরও ৪৮ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। মনা ও মিজানের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী আবুল হোসেন রতন হাবুকে রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় রতনের কাছ থেকে আরও এক লাখ টাকা, একটি পাসপোর্ট ও একটি জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়।
এম তানভীর আহমেদ আরও বলেন, রতনের বিরুদ্ধে রাজধানীর খিলক্ষেতসহ বিভিন্ন থানায় আটটি এবং মিজানের বিরুদ্ধে কুমিল্লার লালমাই থানায় একটি এবং মনিরের বিরুদ্ধে সিএমপির হালিশহর থানায় একটি মামলা রয়েছে। তাঁরা তিনজনই মাদকাসক্ত ও অনলাইন জুয়ায় আসক্ত। মূলত মাদক ও অনলাইন জুয়ার টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁরা রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় চুরি, ছিনতাই, দস্যুতাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত বলে জানান ডিসি তানভীর।
সন্ধ্যা ৭টার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় যায় সিয়াম। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। একটি পক্ষ সিয়ামকে এলোপাতাড়ি মারধরের একপর্যায়ে মাথায় বাঁশ ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।৪ মিনিট আগে
নারী শ্রমিকদের অভিযোগ, পুরুষ শ্রমিকদের সমান কাজ করলেও তাঁরা অর্ধেক মজুরি পান। যেখানে পুরুষ শ্রমিকেরা দিনে ৭০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেন, সেখানে নারীরা পান মাত্র ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে পুলিশের দুই উপপরিদর্শক ও এক উপ-সহকারী পরিদর্শকে প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করেছে ডিএমপি। গতকাল বৃহস্পতিবার ডিএমপি সদর দপ্তরের উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) আমীর খসরু স্বাক্ষরিত আদেশে...২ ঘণ্টা আগে
বৃহস্পতিবার উপজেলার সমাজ সহিলদেও ইউনিয়নের কমলপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উপজেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রশিক্ষক মো. যুবায়ের আহমেদসহ ২০-২২ জন সদস্য উৎসবমুখর পরিবেশে ধান কাটার কাজে অংশ নেন।২ ঘণ্টা আগে