Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

ফুল সজ্জিত গাড়িতে পুলিশ কনস্টেবলের রাজকীয় বিদায়

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ফুল সজ্জিত গাড়িতে পুলিশ কনস্টেবলের রাজকীয় বিদায়
ফুলে সাজানো ওসির গাড়িতে করে কনস্টেবল সেকুল মিয়াকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ২৫ বছরের কর্মজীবন শেষে রাজকীয় বিদায় সংবর্ধনা পেলেন নেত্রকোনার বারহাট্টা থানার পুলিশ কনস্টেবল সেকুল মিয়া। চাকরিজীবনের শেষ কর্মদিবসে সহকর্মীদের ভালোবাসায় ফুলসজ্জিত গাড়িতে করে কর্মস্থল থেকে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় তাঁকে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে বারহাট্টা থানা প্রাঙ্গণে এ বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চম্পক দাম।

অনুষ্ঠানে ওসি চম্পক দামের পাশাপাশি উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, মো. আব্দুল কাদির, মো. আরিফুল ইসলাম, মো. মাহবুব সোবহান, মো. মেহেদী হাসানসহ থানার সব পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সহকর্মীরা ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা জানিয়ে সেকুল মিয়ার দীর্ঘ কর্মজীবনের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সেকুল মিয়া ২০০১ সালে বাংলাদেশ পুলিশে কনস্টেবল হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকরি জীবনে দেশের বিভিন্ন থানায় নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি বারহাট্টা থানায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার পালগাঁও এলাকায়।

বিদায়ী কনস্টেবল সেকুল মিয়া বলেন, ‘স্যারদের দেওয়া এই বিদায়ী সংবর্ধনা আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। আমাকে এভাবে সম্মান জানিয়ে বিদায় দেওয়া হবে, তা কখনো কল্পনাও করিনি।’

বারহাট্টা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চম্পক দাম বলেন, ‘দীর্ঘ কর্মজীবনের অবসানকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই আয়োজন। বিদায়ের মুহূর্তে তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমরাও আনন্দিত। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাঁর সুস্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তি কামনা করছি।’

বিষয়:

পুলিশবারহাট্টাসংবর্ধনাজেলার খবরনেত্রকোনা
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