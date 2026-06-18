Ajker Patrika
নেত্রকোণা

কেন্দুয়ায় পাগলা কুকুরের কামড়ে শিশুসহ আহত ১০, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেই ভ্যাকসিন

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
কেন্দুয়ায় পাগলা কুকুরের কামড়ে শিশুসহ আহত ১০, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেই ভ্যাকসিন

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় পাগলা কুকুরের কামড়ে শিশুসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার মাসকা বাজার, আলমপুর ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন না থাকায় তাদের জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মাসকা বাজার, আলমপুর ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে একটি পাগলা কুকুর হঠাৎ করে মানুষকে কামড়াতে শুরু করে। এ সময় শিশু ও বয়স্কসহ ১০ জন আহত হন।

পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার ডা. রিফাত জানান, কুকুরের কামড়ে আহত ১০ জন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন না থাকায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তা দেওয়া যায়নি। জেলা সদর হাসপাতাল থেকে ভ্যাকসিন নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাদের।

বিষয়:

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