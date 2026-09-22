প্রেমিকার বিয়ের খবরে তরুণের গলায় ফাঁস

নেত্রকোনার দুর্গাপুর প্রেমিকার বিয়ের খবর শুনে মহসিন আল নাঈম (১৭) এক তরুণ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।
আজ মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর পৌর শহরের সাধুপাড়া এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এর আগে গতকাল সোমবার রাত ১২টার দিকে বসতঘর থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত মহসিন আল নাঈম (১৭) সাধুপাড়া এলাকার মতিউর রহমানের ছেলে।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুই বছর আগে পার্শ্ববর্তী এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নাঈমের। কিছুদিন আগে নাঈমের পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তরুণীর পরিবার মেনে নেয়। কিন্তু গত রোববার ওই তরুণীর বিয়ে অন্যত্র ঠিক করা হয়। বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল রাতের কোনো এক সময় বসতঘরে ফাঁস নেয় নাঈম। রাত ১২টার দিকে মা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নাঈমের বড় ভাই মাহমুদুল হাসান বলেন, আমরা কিছুদিন আগে ওই তরুণীর বাড়িতে গিয়ে বিয়ের বিষয়ে সব ঠিকঠাক করে এসেছিলাম। গত রোববার নাঈম বাজারে গিয়ে ওই তরুণীকে বিয়ের কেনাকাটা করতে দেখে। পরে গতকাল রাতে নাঈমকে বিয়ের ব্যাপারে মানা করে দেয় তরুণী। তখনই নাঈম এ ঘটনা ঘটিয়েছে।
এ বিষয়ে থানার ওসি খন্দকার শাকের আহমেদ জানান, তরুণের মরদেহ নেত্রকোনা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মানসিক হতাশা থেকেই এ ঘটনা ঘটেছে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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