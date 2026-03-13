Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ নিহত ২

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার আটপাড়া ও পূর্বধলা উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুজন। তাদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টা ও বিকেল ৪টার দিকে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।

নিহতেরা হলেন– উপজেলার ছোছাউড়া গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে সজুদুল হক (৫৮) ও আটপাড়া উপজেলার মাটিকাটা গ্রামের রাকিব মিয়ার ছেলে সাফায়েত (১০)। আহতেরা হলেন– মোফাজ্জল হোসেন (২৮), আনাস (১২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে পূর্বধলার ছোছাউড়া এলাকায় হ্যান্ডট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক মো. সজুদুল হক নিহত হন। মোটরসাইকেলের আরও দুই আরোহী মোফাজ্জল হোসেন ও আনাস গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পূর্বধলা থানার ওসি মো. দিদারুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর হ্যান্ডট্রলি রেখে চালক পালিয়ে গেছেন। ট্রলিটি জব্দ করা হয়েছে। লাশ উদ্ধারসহ আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অন্যদিকে বিকেল ৪টার দিকে আটপাড়ার তেলিগাতী ইউনিয়নের মাটিকাটা এলাকায় রাস্তা পার হতে গিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় শিশু সাফায়েত গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

আটপাড়া থানার ওসি মো. জোবায়দুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

পূর্বধলানিহতসড়ক দুর্ঘটনাআটপাড়াময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
