ঘুঘুর বাচ্চা ধরতে গিয়ে প্রাণ গেল কিশোরের

রাজশাহীতে বিদ্যুতের খুঁটিতে ঘুঘুর বাচ্চা ধরতে গিয়ে প্রাণ গেছে এক কিশোরের। বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মো. সাজ্জাদ (১৫) নামের ওই কিশোরের।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরের তেরোখাদিয়া স্টেডিয়াম এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাজ্জাদের বাবার নাম মো. সাজু। বাড়ি রাজপাড়া থানার নতুন বিলশিমলা এলাকায়।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের রাজশাহী সদর স্টেশনের ফায়ার ফাইটার এজাহারুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঘুঘুর বাচ্চা ধরতে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠেছিল সাজ্জাদ। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে সে খুঁটিতে ঝুলছিল। খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি তাঁরা শুনেছেন। এ বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে। তদন্তে দুর্ঘটনা নিশ্চিত হলে ময়নাতদন্ত ছাড়া মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তখন একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে।
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