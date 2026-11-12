নেত্রকোনায় অটোরিকশায় মিলল ১০ লাখ টাকার গাঁজা, আটক ২

নেত্রকোনায় অটোরিকশায় মিলল ১০ লাখ টাকার গাঁজা, আটক ২
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তল্লাশি চালিয়ে ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এ সময় অটোরিকশায় থাকা দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা গাঁজার আনুমানিক অবৈধ বাজারমূল্য ১০ লাখ ২০ হাজার টাকা।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সান্দিকোনা ইউনিয়নের হরিনগর ফেনারগাতি এলাকায় কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী সড়কে এ অভিযান চালানো হয়। নেত্রকোনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ভালুকবেড় গ্রামের মো. মনির উদ্দিন (৩৫) এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার মিরারচর গ্রামের মো. শাহ আলম (৩২)। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দাবি, তাঁরা মাদক কারবারে জড়িত।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল হকের নেতৃত্বে একটি দল ঘটনাস্থলে অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহনে তল্লাশি চালায়। এ সময় সন্দেহজনক একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি করলে ১৭টি পুঁটলায় ৩৪ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। পরে অটোরিকশায় থাকা দুই যুবককে আটক করা হয়। একই সঙ্গে মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত অটোরিকশাটিও জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক খন্দকার নাজিম উদ্দীন বাদী হয়ে কেন্দুয়া থানায় নিয়মিত মামলা করেছেন। আটক দুজনকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল হক।