মোহনগঞ্জে পুকুরে ডুবে ১১ বছরের শিশুর মৃত্যু

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলায় গোসল করতে নেমে পুকুরে ডুবে লামিয়া আক্তার (১১) নামে এক মাদ্রাসাছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের ধুলিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
লামিয়া ধুলিয়া গ্রামের মোহাম্মদ বিদ্যা মিয়ার মেয়ে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লামিয়া আজ দুপুরে বাড়ির সামনে পুকুরে গোসল করতে যায়। কিছু সময় পর তাকে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। একপর্যায়ে তাকে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় দেখে স্থানীয়রা। তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক লামিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি মো. হাফিজুল ইসলাম বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।
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