Ajker Patrika
নেত্রকোণা

ডেপুটি স্পিকারের ঈদ উপহার পেল দুর্গাপুরের চার শহীদ পরিবার

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
ডেপুটি স্পিকারের ঈদ উপহার পেল দুর্গাপুরের চার শহীদ পরিবার
দুর্গাপুর উপজেলার চার শহীদ পরিবারে গতকাল বিকেলে ঈদ উপহার পৌঁছে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার চার শহীদ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও নেত্রকোনা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। শনিবার বিকেলে তাঁর পক্ষ থেকে চার শহীদ পরিবারের বাড়িতে গিয়ে ঈদ উপহার পৌঁছে দেওয়া হয়।

শহীদ পরিবারের ঈদ আনন্দ নিশ্চিত করতে প্রতিটি পরিবারকে একটি করে কোরবানির খাসি, প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র দেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দুর্গাপুর উপজেলার চার সন্তান শহীদ হন। তাঁরা হলেন উমর ফারুক, মাসুম বিল্লাহ, সাইফুল ইসলাম সেকুল ও জাকির হোসেন।

উপহার পেয়ে আবেগাপ্লুত শহীদ পরিবারের সদস্যরা বলেন, ‘ব্যারিস্টার কায়সার কামাল সুখে-দুঃখে সব সময় আমাদের পাশে দাঁড়ান। এর আগেও তিনি নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। ঈদের আগে এই উপহার পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত।’

এ বিষয়ে ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ‘শহীদ পরিবারের পাশে দাঁড়ানো আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব। তাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা আজকের নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই বীর সন্তানদের পরিবারের পাশে আমরা অতীতেও ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব।’

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)ঈদুল আজহানেত্রকোনা সদরঈদ উপহারনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

ভোলার সাবেক এমপি ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন

ভোলার সাবেক এমপি ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন

‘গাজা গণহত্যায়’ ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়েছে ভারত-ব্রাজিলসহ ৫১ দেশ

‘গাজা গণহত্যায়’ ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়েছে ভারত-ব্রাজিলসহ ৫১ দেশ

সম্পর্কিত

কাঠবোঝাই ট্রলার ডুবে মারা যাওয়া চালকের পরিবারের পাশে প্রতিমন্ত্রী

কাঠবোঝাই ট্রলার ডুবে মারা যাওয়া চালকের পরিবারের পাশে প্রতিমন্ত্রী

শেরপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

শেরপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

ফরিদপুরে বাস-অ্যাম্বুলেন্স মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৫

ফরিদপুরে বাস-অ্যাম্বুলেন্স মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৫

ঘোড়া পালনের নেশায় আজ সফল উদ্যোক্তা আবুল হাশেম

ঘোড়া পালনের নেশায় আজ সফল উদ্যোক্তা আবুল হাশেম