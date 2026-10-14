Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

৮০ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ বৃদ্ধের বিরুদ্ধে

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
৮০ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ বৃদ্ধের বিরুদ্ধে
নেত্রকোনার পূর্বধলায় ৮০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৬৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার পূর্বধলায় ৮০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৬৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর ছেলের করা অভিযোগ তদন্ত করে গতকাল মঙ্গলবার মামলাটি নথিভুক্ত করেছে পুলিশ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম দৌলত আলী (৬৫)। তিনি পূর্বধলা উপজেলার বাসিন্দা। ভুক্তভোগী বৃদ্ধাও একই এলাকার বাসিন্দা।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন আজ বুধবার দুপুরে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আজ সকালে ভুক্তভোগীর শারীরিক পরীক্ষা নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে করা হয়েছে।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ অক্টোবর দুপুর ২টার দিকে ওই বৃদ্ধা নিজ ঘরে একা শুয়ে ছিলেন। এ সময় দৌলত আলী কৌশলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। পরে বৃদ্ধার মুখ চেপে ধরে তাঁকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে ৮-১০ দিন ধরে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে বিভিন্ন ধরনের কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

এজাহার অনুযায়ী, ঘটনার সময় এক প্রতিবেশী নারী বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঘরের দরজায় ধাক্কা দেন। ভেতর থেকে সাড়া না পেয়ে তিনি অন্য একটি দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। এ সময় ঘটনাটি দেখে চিৎকার দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দৌড়ে পালিয়ে যান।

ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক রয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

বিষয়:

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