Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

মাদক সেবনের মামলায় গ্রেপ্তার পৌর ছাত্রদল নেতা, বহিষ্কার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ৪৩
মাদক সেবনের মামলায় গ্রেপ্তার পৌর ছাত্রদল নেতা, বহিষ্কার
আব্দুল বারী আকন্দ হীরা। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মদনে মাদক সেবনের অভিযোগে গ্রেপ্তার পৌর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী আকন্দ হীরাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আজ মঙ্গলবার দুপুরে জরুরি সভা করে এ সিদ্ধান্ত নেয় জেলা ছাত্রদল।

পরে জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম খান পাঠানের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি অনিক মাহমুদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হুদা শামীম বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। একই সঙ্গে আব্দুল বারী হীরার সঙ্গে দলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি অনিক মাহবুব চৌধুরী বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আব্দুল বারীকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে মদন পৌরসভার ফচিকা টিএনটি রোড এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় গাঁজা ও ইয়াবা সেবনের অভিযোগে পৌর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী হীরাসহ চারজনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়। মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাদক সেবনকালে পৌর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৪মাদক সেবনকালে পৌর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৪

গ্রেপ্তার অন্য তিনজন হলেন মদন দক্ষিণপাড়া গ্রামের শান্ত মিয়ার ছেলে হুমায়ুন কবির (৩২), কাইকুরিয়া গ্রামের মৃত গনি মিয়ার ছেলে মানিক মিয়া (৩২) এবং আটপাড়া উপজেলার সুখারী ইউনিয়নের দেবাদ্দর গ্রামের আবদুল জলিলের ছেলে তারেক মিয়া (২৪)।

মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ফচিকা টিএনটি রোড এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ইয়াবা ও গাঁজা সেবনের অভিযোগে চারজনকে আটক করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও চার থেকে পাঁচজন পালিয়ে যান।

ওসি আরও বলেন, এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেছে। পরে আটক চারজনকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। মঙ্গলবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ছাত্রদলমদনবহিষ্কারনেত্রকোনা
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