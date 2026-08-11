Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

কেন্দুয়ায় ছুরিকাঘাতে আহত ‘রানারের’ হাসপাতালে মৃত্যু

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
কেন্দুয়ায় ছুরিকাঘাতে আহত ‘রানারের’ হাসপাতালে মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে আহত আফতাব উদ্দিন (৪৫) নামের এক ব্যক্তি হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান।

নিহত আফতাব উদ্দিন উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের ফতেপুর কান্দাপাড়া গ্রামের আব্দুল গণির ছেলে। তিনি কৈলাটিফতেপুর শাখা ডাকঘরের অবিভাগীয় রানার হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানিয়েছে আঠারোবাড়ি সাব পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে চাচাতো ভাই ফরিদ মিয়া ও তাঁর লোকজনের সঙ্গে আফতাব উদ্দিনের জমি-সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। এর জের ধরেই গত শনিবার সকালে স্থানীয় কৈলাটি ঈদগাহ মাঠ-সংলগ্ন এলাকায় আফতাব উদ্দিনকে প্রতিপক্ষের লোকজন উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আফতাব উদ্দিনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতজমিকেন্দুয়ামৃত্যুহাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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