কেন্দুয়ায় ছুরিকাঘাতে আহত ‘রানারের’ হাসপাতালে মৃত্যু

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে আহত আফতাব উদ্দিন (৪৫) নামের এক ব্যক্তি হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান।
নিহত আফতাব উদ্দিন উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের ফতেপুর কান্দাপাড়া গ্রামের আব্দুল গণির ছেলে। তিনি কৈলাটিফতেপুর শাখা ডাকঘরের অবিভাগীয় রানার হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানিয়েছে আঠারোবাড়ি সাব পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে চাচাতো ভাই ফরিদ মিয়া ও তাঁর লোকজনের সঙ্গে আফতাব উদ্দিনের জমি-সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। এর জের ধরেই গত শনিবার সকালে স্থানীয় কৈলাটি ঈদগাহ মাঠ-সংলগ্ন এলাকায় আফতাব উদ্দিনকে প্রতিপক্ষের লোকজন উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আফতাব উদ্দিনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
নরসিংদীর শিবপুরে মোবাইল কোর্টের অভিযানে দুই শতাধিক অবৈধ আবাসিক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ সময় অবৈধ সংযোগ নেওয়ার অভিযোগে তিন বাড়ির মালিককে মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিতাস গ্যাস বলছে, প্রায় পাঁচ বছর ধরে এসব সংযোগে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা।৩ মিনিট আগে
ক্লাবের সদস্যপদ ও টেনিস মাঠ ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ায় খুলনা ক্লাব লিমিটেডের সভাপতি সারফুজ্জামান টপিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে খুলনা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব (ভারপ্রাপ্ত) এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পির বিরুদ্ধে।৩ মিনিট আগে
কুমিল্লায় আগামী ১৮ আগস্ট থেকে আরও কঠোর মাদকবিরোধী অভিযান শুরু হবে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের। মাদক ব্যবসা ও পাচারে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, তথ্য বক্স স্থাপন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আগ্রহীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগের কথাও জানান তিনি।৬ মিনিট আগে
রংপুরের মানুষ কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দেবেন, সেটি তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। উন্নয়নের সঙ্গে ভোট বা রাজনৈতিক আনুগত্যকে শর্তযুক্ত করা যাবে না—এমন মন্তব্য করেছেন রংপুর, নীলফামারী ও গাইবান্ধার জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যরা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের৮ মিনিট আগে