Ajker Patrika
ঢাকা

মুগদায় বাসার বেজমেন্টে মরদেহের সাত টুকরো, মাথা মিলল মানিকনগরে

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ১৪: ০৭
রাজধানীর মুগদার মান্ডা এলাকায় একটি বাসার বেজমেন্ট থেকে গতকাল রোববার দুপুরে একটি মরদেহের সাতটি টুকরো উদ্ধার করে পুলিশ। সেই মরদেহের মাথা গতকাল রাতে মানিকনগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার (১৭ মে) রাত আড়াইটার দিকে মুগদার পূর্ব মানিকনগর পাকা রাস্তার মাথায় দুটি বাড়ির মাঝের গলি থেকে মরদেহের মাথাটি উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

সুরতহাল প্রতিবেদনে মুগদা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আবু রায়হান জানান, গতকাল রোববার রাত আড়াইটার দিকে খবর পেয়ে পূর্ব মানিকনগর পাকা রাস্তার মাথায় ৭৭ ও ৭৭/এ নম্বর দুটি বাড়ির মাঝের গলি থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটি উদ্ধার করা হয়। একটি কালো পলিথিনে মোড়ানো ছিল সেটি। ধারণা করা হচ্ছে, রোববার উদ্ধার হওয়া মরদেহেরই বিচ্ছিন্ন মাথা এটি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মুগদা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জালাল উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে মান্ডা প্রথম গলি আব্দুল করিম রোডের ২৬০/১ নম্বর শাহনাজ ভিলার বেজমেন্ট থেকে খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি সাতটি টুকরো করা। তবে মাথা পাওয়া যায়নি। দেহটি পচা গলা অবস্থায় ছিল। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল।

পুলিশ কর্মকর্তা জালাল উদ্দিন আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ছয় দিন আগে ওই ব্যক্তিকে অন্য কোথাও হত্যার পর টুকরো টুকরো করে পলিথিনে ভরে ওই বাড়িটির বেজমেন্টে ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই-বাছাই চলছে। ঘটনাস্থলে পিবিআই আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা করেছে। তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

