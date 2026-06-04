Ajker Patrika
নেত্রকোণা

বকেয়া বিল না পেয়ে সংযোগ কাটায় বিদ্যুৎ-কর্মীদের ওপর হামলা, টাকা ছিনতাই

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ জুন ২০২৬, ২৩: ৩০
বকেয়া বিল না পেয়ে সংযোগ কাটায় বিদ্যুৎ-কর্মীদের ওপর হামলা, টাকা ছিনতাই
প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে গিয়ে পল্লী বিদ্যুতের কর্মীদের ওপর হামলা ও মারধর এবং আদায় করা নগদ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার মাহমুদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গতকাল রাতেই মোহনগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গতকাল জুন মাসের ক্লোজিং উপলক্ষে মোহনগঞ্জ জোনাল অফিসের এজিএম (ওঅ্যান্ডএম) মুহাম্মদ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ১২ থেকে ১৫ সদস্যের একটি দল তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে অভিযান চালায়। বিল আদায় শেষে সন্ধ্যা ৭টার দিকে অফিসে ফেরার পথে মাহমুদপুর গ্রামের গ্রাহক নজরুল ইসলামের দোকানে গিয়ে বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য বলা হয়। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের আট মাসের ৬ হাজার ৩১৬ টাকা বকেয়া থাকায় এবং তা পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করায় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়, সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর স্থানীয় সুজাত, রিপন মিয়া, রুবেল, জাহাঙ্গীর, মোল্লা মিয়াসহ ২৫ থেকে ৩০ জন লোক একত্র হয়ে বিল আদায় করা দলের সদস্যদের ওপর হামলা চালান। এ সময় দলের সদস্য ও মিটার রিডার-কাম-ম্যাসেঞ্জার বায়েজিদ ঘটনাটির ভিডিও ধারণ করলে তাঁকে মারধর করে আহত করা হয়।

হামলাকারীরা বায়েজিদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ভিডিও মুছে ফেলে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পরে মোবাইল ফোন ফেরত দেওয়া হলেও আদায় করা বিদ্যুৎ বিলের আনুমানিক ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। আহত বায়েজিদকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের দাবি, এ ঘটনায় সরকারি রাজস্ব আদায়ে বাধা সৃষ্টি, দায়িত্ব পালনরত কর্মচারীর ওপর হামলা এবং নগদ অর্থ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, যা বিদ্যুৎ আইন, ১৯১০ (সংশোধিত-২০১৮) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ঘটনায় মোহনগঞ্জ জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মো. ইমদাদুল হক বাদী হয়ে গতকাল রাতে মোহনগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।

তবে অভিযোগে নাম আসা ব্যক্তিদের কোনো বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম হারুন আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মোহনগঞ্জনেত্রকোনা সদরবকেয়ানেত্রকোনাপল্লী বিদ্যুৎ
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