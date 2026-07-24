রাজশাহীতে অ্যাস্ট্রো-অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত

রাজশাহীতে ২১তম ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অ্যাস্ট্রো-অলিম্পিয়াড ২০২৬-এর আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার রাজশাহী কলেজের কলা ভবনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে জাতীয় পর্যায়ের জন্য জুনিয়র ও সিনিয়র দুই বিভাগ থেকে মোট ২০ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করা হয়।
বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে ও রাজশাহী অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত অলিম্পিয়াডে জুনিয়র (১৪-১৫ বছর) ও সিনিয়র (১৬-১৮ বছর) বিভাগে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়।
অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী ও নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দিক। তিনি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চা, গবেষণামুখী চিন্তা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের সম্পাদক আননাবা কবীর প্রকৃতি, বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ঢাকা টিমের সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দিন অর্ণব এবং অ্যাস্ট্রো-অলিম্পিয়াডের রাজশাহী আঞ্চলিক আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আতিকুর রহমান আতিক ও সদস্যসচিব মো. হাসিবুল হাসনাত রিজভি।
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