Ajker Patrika
নেত্রকোণা

টিসিবির চালের বস্তা পরিবর্তন করে কারসাজি, ডিলারের দোকান সিলগালা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
টিসিবির চালের বস্তা পরিবর্তন করে কারসাজি, ডিলারের দোকান সিলগালা
ডিলারের দোকান সিলাগালা করে দেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে টিসিবির চাল বস্তা পরিবর্তন করে সাধারণ বস্তায় ভরার অভিযোগে ডিলারের দোকানে অভিযান চালিয়ে দোকান সিলগালা করেছে উপজেলা প্রশাসন। তবে এই ঘটনায় কেউ আটক হননি। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার নতুন বাজার এলাকায় আব্দুস সালামের একটি দোকানে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাদির হোসেন শামীম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টিসিবির মূল লাইসেন্স উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সোহাগ আজিমের নামে হলেও বর্তমানে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান কেস্টুর ছোট ভাই আব্দুস সালাম সেটি ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি টিসিবির ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য গুদাম থেকে ১৯৯ বস্তা চাল উত্তোলন করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসব চাল বিতরণ না করে ওই ডিলারের দোকানে মজুত রাখা হয়।

শুক্রবার দুপুরে নতুন বাজারে আব্দুস সালামের চাচার একটি পরিত্যক্ত দোকানের ভেতরে টিসিবির চালের বস্তা পরিবর্তন করে সাধারণ বস্তায় চাল ভরার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন।

অভিযান শেষে ইউএনও মো. নাদির হোসেন শামীম সাংবাদিকদের বলেন, বস্তা পরিবর্তনের অভিযোগে দোকানটি সিলগালা করা হয়েছে। দোকান খুলে চালের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে এবং তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দোকানে ১০০ থেকে ১৫০ বস্তা চাল থাকতে পারে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, টিসিবির পণ্য নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তাঁরা বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত ও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

বিষয়:

খালিয়াজুরীঅভিযানময়মনসিংহ বিভাগসিলগালানেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

সম্পর্কিত

নিখোঁজের এক মাস পর গোয়ালঘরের মাটি খুঁড়ে মিলল যুবকের লাশ

নিখোঁজের এক মাস পর গোয়ালঘরের মাটি খুঁড়ে মিলল যুবকের লাশ

চিরকুটে মোবাইল নম্বর লিখে বৈদ্যুতিক মিটার চুরি করতেন তিনি

চিরকুটে মোবাইল নম্বর লিখে বৈদ্যুতিক মিটার চুরি করতেন তিনি

কর্ণফুলী দখল-দূষণের প্রতিবাদে তিন শতাধিক সাম্পানের শোভাযাত্রা

কর্ণফুলী দখল-দূষণের প্রতিবাদে তিন শতাধিক সাম্পানের শোভাযাত্রা

চলনবিলে দেশের সম্পদ, ফিশ প্রসেসিং সেন্টার ও গবেষণাগার করব: মৎস্য প্রতিমন্ত্রী

চলনবিলে দেশের সম্পদ, ফিশ প্রসেসিং সেন্টার ও গবেষণাগার করব: মৎস্য প্রতিমন্ত্রী