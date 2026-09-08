Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

ওষুধের মোড়কে টাপেন্টাডল বহন, ২ যুবক আটক

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
ওষুধের মোড়কে টাপেন্টাডল বহন, ২ যুবক আটক
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ওষুধের মোড়কে নেশাজাতীয় ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেট বহনের সময় দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ওষুধের মোড়কে নেশাজাতীয় ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেট বহনের সময় দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দুর্গাপুর পৌর শহরের পুলিশ মোড় বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন—উপজেলার পলাশকান্দি গ্রামের মো. রুকন মিয়ার ছেলে মাজাহারুল ইসলাম (২২) এবং নওয়াপাড়া গ্রামের আবদুস সাত্তারের ছেলে মো. রাসেল ওরফে বাবু (২১)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুলিশের একটি দল পৌর শহরের পুলিশ মোড় বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি মাংসের দোকানের সামনে অভিযান চালায়। এ সময় ওই দুই যুবকের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে পুলিশ তাঁদের থামিয়ে তল্লাশি চালায়।

এ সময় তাঁদের পকেট থেকে বেশ কয়েকটি ওষুধের পাতা (স্ট্রিপ) উদ্ধার করা হয়। পরে ২০টি পাতায় ১০টি করে মোট ২০০ পিস ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেট পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ জানান, ‘অপরাধীরা কৌশল বদলে এখন ওষুধের মতো দেখতে ট্যাপেন্টাডল পাচার করছে। এক পাতায় ১০টি করে সাধারণ ওষুধের মতো সাজানো থাকায় তা দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। মূলত ইয়াবার বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।’

ওসি আরও জানান, আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)আটকপুলিশমাদকজেলার খবরনেত্রকোনা
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