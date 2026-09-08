ওষুধের মোড়কে টাপেন্টাডল বহন, ২ যুবক আটক

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ওষুধের মোড়কে নেশাজাতীয় ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেট বহনের সময় দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দুর্গাপুর পৌর শহরের পুলিশ মোড় বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন—উপজেলার পলাশকান্দি গ্রামের মো. রুকন মিয়ার ছেলে মাজাহারুল ইসলাম (২২) এবং নওয়াপাড়া গ্রামের আবদুস সাত্তারের ছেলে মো. রাসেল ওরফে বাবু (২১)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুলিশের একটি দল পৌর শহরের পুলিশ মোড় বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি মাংসের দোকানের সামনে অভিযান চালায়। এ সময় ওই দুই যুবকের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে পুলিশ তাঁদের থামিয়ে তল্লাশি চালায়।
এ সময় তাঁদের পকেট থেকে বেশ কয়েকটি ওষুধের পাতা (স্ট্রিপ) উদ্ধার করা হয়। পরে ২০টি পাতায় ১০টি করে মোট ২০০ পিস ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেট পাওয়া যায়।
এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ জানান, ‘অপরাধীরা কৌশল বদলে এখন ওষুধের মতো দেখতে ট্যাপেন্টাডল পাচার করছে। এক পাতায় ১০টি করে সাধারণ ওষুধের মতো সাজানো থাকায় তা দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। মূলত ইয়াবার বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।’
ওসি আরও জানান, আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
রাজধানীর চলমান ও শিগগির বাস্তবায়ন হতে যাওয়া বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কারণে যানজট মোকাবিলা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।২১ মিনিট আগে
কুমিল্লার বরুড়ার চিতড্ডা ইউনিয়নের ওড্ডা গ্রামের একটি ফসলি জমি থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
সে প্রায় সময়ই বাইরে থাকত। ঘরে আসত না। মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ডাকাতি করছিল, কেউ হয়তো মেরে ফেলেছে। এর আগেও এক জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে পাবলিকে ধরে মাথা ফেটে দিয়েছিল, মাথায় তখন ৮টি সেলাই হয়েছিল।৩১ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় নৈশপ্রহরী ও ব্যবসায়ীদের হাত-পা বেঁধে তিনটি সোনার দোকানসহ পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ডাকাতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে