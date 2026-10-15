Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ৩৩
নেত্রকোনায় সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা
আলিফ ফকির । ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে লুৎফুজ্জামান আলিফ ফকির (৪০) নামে এক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে দুর্গাপুর পৌরশহরের শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি সড়কের উতরাইল বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আলিফ ফকির রূপসী বাংলা টিভির নেত্রকোনা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ‘ডিটেকটিভ আর্টিকেল’ নামের একটি ফেসবুক পেজ চালাতেন। সেখানে বিভিন্ন অনিয়ম ও অপরাধের বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি কলমাকান্দা উপজেলার পোগলা ইউনিয়নের সুনই গ্রামে।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমদ খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সাংবাদিক আলিফ ফকিরের মাথা, গলা, বুকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

গুলিদুর্গাপুর (নেত্রকোণা)হত্যাজেলার খবরনেত্রকোনাসাংবাদিক
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