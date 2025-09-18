Ajker Patrika
> সারা দেশ

নেত্রকোনার হাওর থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের ডিঙাপোতা হাওর থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার বরান্তর গ্রামের পাশে হাওরের বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে ওই লাশটি উদ্ধার করা হয়। ওই ব্যক্তির শরীরে কালো রঙের টি-শার্ট পরিহিত ছিলো। আর নিম্নাংশে কোন প্যান্ট বা লুঙ্গি ছিলো না। বয়স ৪০-৪২ বছর বলে ধারণা পুলিশের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বরান্তর গ্রামের বেরিবাঁধের পাশে ওই লাশটি স্থানীয়রা দেখতে পায়। পরে খবর পেয়ে রাতে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় পুলিশ।

মোহনগঞ্জ থানার আওতাধীন আদর্শনগর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে রাতে হাওর থেকে ওই লাশটি অর্ধগলিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের মাথার পেছনে সাদা দুইটি দাগ রয়েছে। এখনো পরিচয় সনাক্ত করা যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, লাশের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মোহনগঞ্জপুলিশময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনালাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

নেত্রকোনার হাওর থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনার হাওর থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

গাজীপুরে নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ

গাজীপুরে নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ

ফরিদপুরে কুমার নদে স্পিডবোট নিয়ে প্রকাশ্যে কিশোরগ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়া

ফরিদপুরে কুমার নদে স্পিডবোট নিয়ে প্রকাশ্যে কিশোরগ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়া

রাজধানীর দক্ষিণখানে বাসা থেকে খ্রিষ্টান নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর দক্ষিণখানে বাসা থেকে খ্রিষ্টান নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার