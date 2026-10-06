কৃষক সেজে হাওর থেকে হত্যা মামলার আসামিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নেত্রকোনার মদনে কৃষক বাচ্চু মিয়া হত্যা মামলার প্রধান আসামি আতিকুল ইসলাম ওরফে কুল ইসলামকে (৫০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়নের মাগনা গ্রামের হাওর থেকে কৃষকের ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাহউদ্দিন করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তার আতিকুল ইসলাম নায়েকপুর ইউনিয়নের মাগনা উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, খেতে গরু দিয়ে ধানগাছ খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে গত ২৬ মার্চ বিকেলে বাচ্চু মিয়ার সঙ্গে আতিকুল ইসলামের কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে আতিকুল তাঁর লোকজন নিয়ে বাচ্চু মিয়ার ওপর হামলা করেন। এ সময় আতিকুলের বাঁশের লাঠির আঘাতে বাচ্চু মিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় পরদিন নিহতের ছেলে আলামিন বাদী হয়ে মদন থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় আতিকুল ইসলামকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, ঘটনার পর থেকেই আতিকুল ইসলাম পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁর অবস্থান বাড়ির পাশের হাওরে শনাক্ত করা হয়। পরে কৃষকের ছদ্মবেশে হাওর এলাকায় গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ওসি সালাহউদ্দিন করিম বলেন, বাচ্চু মিয়া হত্যা মামলার দুই-তিনজন আসামি আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন। আতিকুল ইসলামসহ অন্য আসামিরা পলাতক ছিলেন। পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল। গতকাল হাওর এলাকায় আতিকুলের অবস্থান শনাক্ত করে কৃষকের ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্য পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
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