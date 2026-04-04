শ্রমিক দল নেতার ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল, শোকজ

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামের ইয়াবা সেবনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ৩০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে তাঁকে ইয়াবা সেবন করতে দেখা গেছে।
এই ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে উপজেলা শ্রমিক দল।
আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) উপজেলা শ্রমিক দলের দপ্তর সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পত্রে তাঁকে শোকজ করা হয়েছে।
এতে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খালিয়াজুরী উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের কাছে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে।
তবে অভিযুক্ত শ্রমিক দল নেতা শফিকুল ইসলামের দাবি, তাঁকে ফাঁসানোর জন্য ষড়যন্ত্রমূলক এমন ভিডিও এআই দিয়ে বানানো হয়েছে। মাদকের সঙ্গে তিনি জড়িত নন।
এ বিষয়ে উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, মাদক সেবনের ভিডিওটি চোখে পড়ার পর শফিকুল ইসলামকে শোকজ করা হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। জড়িত থাকার বিষয় প্রমাণিত হলে তাঁকে বহিষ্কার করা হবে।
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৫ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৫ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৫ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি ব্যস্ত সড়ক এখন আর যেন সড়ক নেই। দোকানিদের দখলে সেটি পরিণত হয়েছে অস্থায়ী বাজারে। ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে বিকল্প পথে চাপ বেড়েছে। কষ্টকর হয়ে উঠেছে পথচারীদের নিত্য চলাচল।৫ ঘণ্টা আগে