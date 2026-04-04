Ajker Patrika
নেত্রকোণা

শ্রমিক দল নেতার ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল, শোকজ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
শফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামের ইয়াবা সেবনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ৩০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে তাঁকে ইয়াবা সেবন করতে দেখা গেছে।

এই ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে উপজেলা শ্রমিক দল।

আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) উপজেলা শ্রমিক দলের দপ্তর সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পত্রে তাঁকে শোকজ করা হয়েছে।

এতে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খালিয়াজুরী উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের কাছে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে।

তবে অভিযুক্ত শ্রমিক দল নেতা শফিকুল ইসলামের দাবি, তাঁকে ফাঁসানোর জন্য ষড়যন্ত্রমূলক এমন ভিডিও এআই দিয়ে বানানো হয়েছে। মাদকের সঙ্গে তিনি জড়িত নন।

এ বিষয়ে উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, মাদক সেবনের ভিডিওটি চোখে পড়ার পর শফিকুল ইসলামকে শোকজ করা হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। জড়িত থাকার বিষয় প্রমাণিত হলে তাঁকে বহিষ্কার করা হবে।

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক