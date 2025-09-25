মহাসড়কে বাইক রেসিংয়ে মাইক্রোর সঙ্গে সংঘর্ষ, প্রাণ গেল তরুণের

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোরের নওয়াপাড়ায় বাইক রেসিংয়ের সময় মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষ সাকিব (১৯) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নওয়াপাড়া নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাকিব সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের মধ্য হাগুরিয়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ বিকেলে সাকিব ও তাঁর এক বন্ধু দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে রেস প্রতিযোগিতা করে। পথে রাসেল ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌঁছালে বগুড়া থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে শাকিবের মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি।
এ সময় মাইক্রোবাসের চালকসহ আরও দুজন গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
এ বিষয়ে ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসটি জব্দ করে ফাঁড়িতে আনা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক আইনে মামলা দায়ের করা হবে।
নাটোরের নওয়াপাড়ায় বাইক রেসিংয়ের সময় মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষ সাকিব (১৯) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নওয়াপাড়া নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাকিব সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের মধ্য হাগুরিয়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ বিকেলে সাকিব ও তাঁর এক বন্ধু দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে রেস প্রতিযোগিতা করে। পথে রাসেল ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌঁছালে বগুড়া থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে শাকিবের মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি।
এ সময় মাইক্রোবাসের চালকসহ আরও দুজন গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
এ বিষয়ে ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসটি জব্দ করে ফাঁড়িতে আনা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক আইনে মামলা দায়ের করা হবে।
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় খাবার কিনতে গিয়ে অটোরিকশার চাপায় আতিকুর রহমান আতিক (৭) নামের এক স্কুলশিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনার পর রাতে তার মৃত্যু হয়।১১ মিনিট আগে
যশোর শহরে এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে টানাটানি ও হাতাহাতিতে জড়ানো সেই দুই পুরুষ জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ও দুপুরে তাঁরা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। এদিকে ওই নারীর ছেলে, ছেলের বউসহ স্বজনেরা দ্বিতীয় স্বামী দাবি করা ব্যক্তিকে শায়েস্তা করতে কারাফটকে অবস্থান নিলে চরম১৯ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মেলা। জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম জেলেখালীতে এ মেলার আয়োজন করা হয়।২৩ মিনিট আগে
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে নিখোঁজের আট ঘণ্টা পর মুশফিকা জান্নাত (৮) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উপজেলার পাল্টাপুর ইউনিয়নের সাদুল্লাপাড়া এলাকার ঢেপা নদী থেকে বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মুশফিকার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।২৭ মিনিট আগে