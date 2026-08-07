Ajker Patrika
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নাটোর

নাটোরে বিমানমন্ত্রী ও হুইপের পথসভা থেকে পিস্তলসহ যুবক আটক

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরে বিমানমন্ত্রী ও হুইপের পথসভা থেকে পিস্তলসহ যুবক আটক
বিমানমন্ত্রীর পথসভা থেকে পিস্তলসহ আটক যুবক তানিম। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের উত্তরা গণভবনে বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম ও সংসদের হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর পথসভা থেকে এক যুবককে পিস্তলসহ আটক করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার বিকেলে তাঁকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম।

আটক যুবক তানিম (২৭) নাটোর শহরের কানাইখালী এলাকার শামসুল আলমের ছেলে।

জানা যায়, আজ দুপুরে নাটোর সফরে আসেন বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম। পরে তিনি জাতীয় সংসদের হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে গণভবন পরিদর্শনে যান। বিকেলে গণভবনের মূল ফটকের পাশে পথসভায় বক্তব্য দেন মন্ত্রী ও হুইপ। বক্তব্য শেষে মঞ্চ থেকে নামার সময় যুবক তানিম অস্বাভাবিকভাবে তাঁদের সামনে চলে আসেন। এ সময় পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করে। পরে তাঁকে সদর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম বলেন, মন্ত্রী ও হুইপ গাড়িতে ওঠার সময় ওই যুবক তাঁদের সামনে চলে এলে তাঁকে আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা পিস্তলটি পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

বিষয়:

নাটোরআটকঅস্ত্রপুলিশরাজশাহী বিভাগজেলার খবরযুবক
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