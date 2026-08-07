Ajker Patrika
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রংপুর

রংপুরে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় পৃথক ঘটনায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ও বিকেলে উপজেলার আলমপুর ও সয়ার ইউনিয়নে এ দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।

নিহত দুই শিশু হলো—নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার বাঙ্গালীপুর হাজীপাড়া গ্রামের নবী হোসেনের ছেলে সাফায়াত (২) এবং তারাগঞ্জ উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের মামুনপাড়া গ্রামের মহব্বত আলী ও ইনজা আক্তারের মেয়ে মুনতাহা আক্তার (২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে সাফায়াত তার খালু আবুল কালামের বাড়িতে বেড়াতে আসে। বাড়িটি তারাগঞ্জ উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের চাকলা আলমপুর গ্রামে। একপর্যায়ে খেলতে খেলতে সবার অগোচরে বাড়ির পাশের একটি ডোবায় পড়ে যায় সে। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার চেষ্টা করলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পরে পরিবারের সদস্যরা মরদেহ সৈয়দপুরে নিয়ে গিয়ে দাফন করেন।

অন্যদিকে, শুক্রবার দুপুরে সয়ার ইউনিয়নের মামুনপাড়া গ্রামে মুনতাহাদের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমন উপলক্ষে পরিবারের সদস্যরা অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় দুই বছরের মুনতাহা খেলতে খেলতে সবার অগোচরে বাড়ির বাইরে চলে যায়। পরে তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বিকেল ৪টার দিকে বাড়ির সামনের একটি ছোট খালে মুনতাহার মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করেন।

আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রাসেল সাফায়াতের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সয়ার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আল ইবাদত হোসেন পাইলট বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। কয়েক মুহূর্তের অসতর্কতায় এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুপুরে যে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের কোলাহল ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে শুধু কান্নার শব্দ। ছোট্ট শিশুটির মৃত্যু পুরো গ্রামকে শোকাহত করেছে। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে ছোট শিশুদের প্রতি পরিবারের সদস্যদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।’

তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, দুটি ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়নি। সাফায়াতের মরদেহ স্বজনরা সৈয়দপুরে নিয়ে গিয়ে দাফন করেছেন।

বিষয়:

রংপুর জেলাশিশু মৃত্যুতারাগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগ
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