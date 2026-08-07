Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে নারীর পেট থেকে প্রায় ৫ কেজি ওজনের টিউমার অপসারণ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে নারীর পেট থেকে প্রায় ৫ কেজি ওজনের টিউমার অপসারণ
চাঁদপুরের শাহরাস্তি মেডিল্যাব হসপিটালে টিউমার অপসারণের পর চিকিৎসকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে ৩৬ বছর বয়সী এক নারীর পেট থেকে ৪ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের একটি টিউমার অপসারণ করেছেন সার্জন মো. আরিফ উল হাসান। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা অস্ত্রোপচারে টিউমারটি অপসারণ করা হয়। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার মেডিল্যাব হসপিটাল অ্যান্ড ট্রমা সেন্টারে অস্ত্রোপচার করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, টামটা উত্তর ইউনিয়নের ওই নারী প্রায় তিন মাস ধরে পেট ফোলা ও ব্যথায় ভুগছিলেন। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর পেটে বড় আকারের টিউমার শনাক্ত হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অস্ত্রোপচারে ডা. আরিফ উল হাসানকে সহযোগিতা করেন সার্জন ডা. রেজোয়ানা সুলতানা রাখি ও ডা. মোহাম্মদ জিলানী। অ্যানেসথেসিয়ার দায়িত্বে ছিলেন ডা. পান্না লাল সাহা। অস্ত্রোপচারের পর ওই রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

সার্জন মো. আরিফ উল হাসান বলেন, ‘পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর টিউমার শনাক্ত হলে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে টিউমারটি সফলভাবে অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল।’

মো. আরিফ উল হাসান আরও বলেন, ‘বিভিন্ন কারণে ওই নারীর পেটে এর আগেও চারবার অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। এবারের অস্ত্রোপচারটি তাঁর পঞ্চম।’

জানা গেছে, আরিফ উল হাসানের করা বড় আকারের টিউমার অপসারণের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর একটি এটি। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে একই হাসপাতালে ৪৫ বছর বয়সী এক নারীর পেট থেকে ৮ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের টিউমার অপসারণ করেছিলেন তিনি। চলতি বছরের জুনে ২২ বছর বয়সী আরেক নারীর পেট থেকে প্রায় ৩ কেজি ওজনের টিউমার অপসারণ করা হয়। এ ছাড়া ২০২৪ সালে এক রোগীর পায়ুপথে আটকে থাকা একটি ডাব অস্ত্রোপচার ছাড়াই বের করার ঘটনায় আলোচনায় এসেছিলেন ডা. আরিফ উল হাসান।

বিষয়:

চাঁদপুরঅস্ত্রোপচারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরস্বাস্থ্য
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