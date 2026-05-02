নাটোর

লালপুরে হ্যাকিং চক্রের ৫ সদস্য আটক

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
আটক পাঁচ সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের লালপুরে প্রবাসীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে হ্যাকিং চক্রের সক্রিয় পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের পানসিপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে লালপুর থানার এসআই মুনসুপ আলী, এসআই আল মাসুম ও এএসআই আনছার আলীর নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে রফিজ মণ্ডলের বাড়ির শয়নঘর থেকে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় তাঁরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ব্যবহার করে প্রবাসীদের হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও ইমো অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে জানায় পুলিশ।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটক পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। শনিবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে নাটোর জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

