মুলাদীতে জমি নিয়ে বিরোধে হামলা, জামায়াত নেতাসহ আহত ৩

বরিশালের মুলাদীতে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জামায়াত নেতাসহ অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১ মে) বেলা ১১টার দিকে মুলাদী পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মুলাদী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা অভিযোগ করেন, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান ইমাম ৮-১০ জন সহযোগী নিয়ে হামলা চালান। এতে মুলাদী পৌর জামায়াতে ইসলামীর ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সেক্রেটারি শাহাদাত সিকদার ও তাঁর দুই ভাই কালাম সিকদার ও নেছার সিকদার আহত হন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালে শাহাদাত সিকদার মুলাদী মৌজায় ১৭ শতাংশ জমি কেনেন। ওই সময় জমিতে ঘর নির্মাণ করতে গেলে মেহেদী হাসান ইমাম ও তাঁর লোকজন বাধা দেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে সালিস বৈঠক চলতে থাকে। সর্বশেষ গত ৩০ এপ্রিল থানা-পুলিশের মধ্যস্থতায় সালিস বৈঠকে তাঁকে জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
শুক্রবার সকালে তিনি জমিতে ঘর নির্মাণ শুরু করলে পুনরায় বাধা দেওয়া হয়। এ সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। এতে শাহাদাত সিকদারকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করা হয়। তাঁকে রক্ষা করতে গেলে তাঁর দুই ভাইও আহত হন।
পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে শাহাদাত সিকদার ও কালাম সিকদারকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এ ঘটনায় নেছার সিকদার বাদী হয়ে মেহেদী হাসান ইমামসহ ১০ জনকে আসামি করে মুলাদী থানায় মামলা করেছেন।
অভিযোগ অস্বীকার করে মেহেদী হাসান ইমাম বলেন, আদালতের ডিক্রি অনুযায়ী জমিটি তাঁদের। শাহাদাত সিকদার জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করলে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়, তবে কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি।
মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
নাটোরের লালপুরে প্রবাসীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে হ্যাকিং চক্রের সক্রিয় পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১ মে ২০২৬) সন্ধ্যায় উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের পানসিপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।২২ মিনিট আগে
বেদে সম্প্রদায়ের সদস্য হেলেনা বেগম (৪০) বলেন, নদীর পাড় ও নৌকায় বসবাসরত প্রায় ৭০টি পরিবারে প্রায় ২০০ শিশু রয়েছে। কিন্তু তাদের কেউই নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না। দারিদ্র্য ও জীবনসংগ্রামের কারণে শিশুদেরও কাজে যুক্ত হতে হয়। সরকারি সহযোগিতা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলে শিশুদের জীবনে পরিবর্তন আসতে...৪২ মিনিট আগে
বুধবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে কারখানার বিদ্যুতের মূল সুইচ চালু করার সময় হঠাৎ শর্টসার্কিট হয়। এতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার সৃষ্টি হলে বয়লার অপারেটর একরাম হোসেন, নিরাপত্তাকর্মী শাহাদাত হোসেন এবং ওয়েল্ডার রবিউল হোসেন গুরুতর আহত হন।২ ঘণ্টা আগে
জমির মালিক আবুল কালাম জানান, তিনি ২০১৮ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে পাঁচটি দলিলে ৮২৫ দাগের ১৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেন। বিক্রেতারা তাঁকে জমির দখল বুঝিয়ে দেন। তবে জমিতে কাজ শুরু করলে স্থানীয় বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান মণ্ডল বাধা দেন। তিনি বলেন, ‘জমির একটি অংশ নিয়ে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের দাবি রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে