নেশার টাকা জোগাতে ভাগিনার বাইসাইকেল চুরি, বোনের মামলায় ভাই গ্রেপ্তার

নাটোরের লালপুরে নেশার টাকা জোগাড় করতে নিজের ভাগিনার শখের বাইসাইকেল চুরির অভিযোগে জাহাঙ্গীর হোসেন কালু (৩৬) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বোনের করা মামলায় গ্রেপ্তারের পর আজ রোববার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে নাটোর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গতকাল শনিবার (১৮ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলা থেকে চুরি হওয়া বাইসাইকেলসহ জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করা হয়। জাহাঙ্গীর হোসেন কালু লালপুর উপজেলার দুয়ারিয়া ইউনিয়নের টিটিয়া গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নেশার টাকা জোগাড় করতে না পেরে শনিবার বোন মোছা. মরিয়ম খাতুনের (৩৯) টিটিয়া আবেদ মোড় এলাকার বাড়ি থেকে তাঁর ছেলের শখের বাইসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে যান কালু। পরে বিষয়টি জানতে পেরে মরিয়ম খাতুন লালপুর থানায় নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন।
অভিযোগের ভিত্তিতে লালপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হাই সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ঈশ্বরদী থানা এলাকা থেকে কালুকে গ্রেপ্তার করেন। এ সময় তাঁর কাছ থেকে লাল ও সবুজ রঙের চুরি হওয়া বাইসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম পলাশ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জাহাঙ্গীর হোসেন কালুর বিরুদ্ধে তাঁর বোন মামলা করেছেন। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আদালতের মাধ্যমে নাটোর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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