Ajker Patrika
নাটোর

ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলে টাকা দাবি, যুবকের অর্থদণ্ড

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
কাজল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের লালপুরে ফ্যামিলি কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে টাকা দাবির অভিযোগে কাজল হোসেন (৪৫) নামে এক যুবককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রোববার রাতে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের অমৃতপাড়া গ্রামে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন এই দণ্ডাদেশ দেন।

অভিযুক্ত কাজল হোসেন উপজেলা ২ নম্বর ঈশ্বরদী ইউনিয়নের পুরোনো ঈশ্বরদী গ্রামের বাসিন্দা।

সূত্রে জানা যায়, রোববার রাতে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের অমৃতপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোছা. রেবেকা বেগমের (৪৫) বাড়িতে এসে সরকারের ফ্যামিলি কার্ড পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন কাজল হোসেন। বিনিময়ে তিনি ১০ হাজার টাকা দাবি করেন। এতে ওই নারীর সন্দেহ হলে তিনি বিষয়টি গ্রামের কিছু লোককে জানান।

পরে লোকজন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারেন, ওই ব্যক্তি প্রতারণা করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তিনি দোষ স্বীকার করায় অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

নাটোরলালপুররাজশাহী বিভাগযুবক
