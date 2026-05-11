ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলে টাকা দাবি, যুবকের অর্থদণ্ড

নাটোরের লালপুরে ফ্যামিলি কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে টাকা দাবির অভিযোগে কাজল হোসেন (৪৫) নামে এক যুবককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল রোববার রাতে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের অমৃতপাড়া গ্রামে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন এই দণ্ডাদেশ দেন।
অভিযুক্ত কাজল হোসেন উপজেলা ২ নম্বর ঈশ্বরদী ইউনিয়নের পুরোনো ঈশ্বরদী গ্রামের বাসিন্দা।
সূত্রে জানা যায়, রোববার রাতে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের অমৃতপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোছা. রেবেকা বেগমের (৪৫) বাড়িতে এসে সরকারের ফ্যামিলি কার্ড পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন কাজল হোসেন। বিনিময়ে তিনি ১০ হাজার টাকা দাবি করেন। এতে ওই নারীর সন্দেহ হলে তিনি বিষয়টি গ্রামের কিছু লোককে জানান।
পরে লোকজন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারেন, ওই ব্যক্তি প্রতারণা করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তিনি দোষ স্বীকার করায় অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে র্যাব সদস্যদের ওপর হামলা, মারধর এবং প্রায় চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে কুখ্যাত সন্ত্রাসী সফিক ওরফে ডাকাত সফিক ও তার বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে। আজ সোমবার (১১ মে) বিকেলের দিকে উপজেলার রতনপুর ইউনিয়নের খাগাতুয়া বলিয়ারা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যার পর অবরুদ্ধ র্যাব...৭ মিনিট আগে
সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কামরাঙ্গীরচর জাওলাহাটি চৌরাস্তা হাজিরঘাট এলাকার টিনশেড দোকানের সঙ্গে বিদ্যুতায়িত হয় ইয়াসিন। দেখতে পেয়ে স্বজন ও পথচারীরা তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।৩৫ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার নাজিরপুর-তাঁতেরকাঠি ইউনিয়ন থেকে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বের হওয়া চার ছাত্রীর সন্ধান এখনো মেলেনি। প্রায় ৩২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তারা বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারগুলোর মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এ ঘটনায় বাউফল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন স্বজনরা।৪৪ মিনিট আগে
বাসাবাড়ি থেকে নির্ধারিত ১০০ টাকার বেশি বর্জ্য সংগ্রহ বিল আদায় করলে এবং নিয়মিত ময়লা অপসারণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের (পিসিএসপি) লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আবদুস সালাম।১ ঘণ্টা আগে