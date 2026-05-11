রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর জাওলাহাটি চৌরাস্তায় বিদ্যুতায়িত হয়ে ইয়াসিন (১০) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত।
আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কামরাঙ্গীরচর জাওলাহাটি চৌরাস্তা হাজিরঘাট এলাকার টিনশেড দোকানের সঙ্গে বিদ্যুতায়িত হয় ইয়াসিন। দেখতে পেয়ে স্বজন ও পথচারীরা তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে মৃত ইয়াসিনের বাবা মো. সাব্বির হোসেন জানান, তাঁদের বাসা কামরাঙ্গীরচর গাজিরঘাট এলাকায়। তিনি জাওলাহাটি চৌরাস্তায় একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে কাজ করেন। মাঝেমধ্যে তাঁর ছেলে দোকানের পাশে একটি মাঠে যেত। আজকেও সে ওই মাঠে যায়। সেখানে একটি টিনশেড রিকশার গ্যারেজ আছে। ওই টিনশেড দোকানের সঙ্গে হাত লেগে বিদ্যুতায়িত হয়। দেখতে পেয়ে সেখানকার লোকজন ইয়াসিনকে দোকানের ভেতরে নিয়ে হাত-পা মালিশ করতে থাকেন। খবর পেয়ে সেখান থেকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সাব্বির আরও জানান, তাঁদের বাড়ি খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার জুগনীপাশা গ্রামে। কামরাঙ্গীরচর গাজিরঘাট এলাকায় তাঁরা ভাড়া বাসায় থাকেন। ইয়াসিন স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণিতে পড়ত। এক ভাই, এক বোনের মধ্যে ইয়াসিন ছিল বড়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য কামরাঙ্গীরচর থানায় জানানো হয়েছে।
