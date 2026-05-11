Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর জাওলাহাটি চৌরাস্তায় বিদ্যুতায়িত হয়ে ইয়াসিন (১০) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কামরাঙ্গীরচর জাওলাহাটি চৌরাস্তা হাজিরঘাট এলাকার টিনশেড দোকানের সঙ্গে বিদ্যুতায়িত হয় ইয়াসিন। দেখতে পেয়ে স্বজন ও পথচারীরা তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত ইয়াসিনের বাবা মো. সাব্বির হোসেন জানান, তাঁদের বাসা কামরাঙ্গীরচর গাজিরঘাট এলাকায়। তিনি জাওলাহাটি চৌরাস্তায় একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে কাজ করেন। মাঝেমধ্যে তাঁর ছেলে দোকানের পাশে একটি মাঠে যেত। আজকেও সে ওই মাঠে যায়। সেখানে একটি টিনশেড রিকশার গ্যারেজ আছে। ওই টিনশেড দোকানের সঙ্গে হাত লেগে বিদ্যুতায়িত হয়। দেখতে পেয়ে সেখানকার লোকজন ইয়াসিনকে দোকানের ভেতরে নিয়ে হাত-পা মালিশ করতে থাকেন। খবর পেয়ে সেখান থেকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাব্বির আরও জানান, তাঁদের বাড়ি খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার জুগনীপাশা গ্রামে। কামরাঙ্গীরচর গাজিরঘাট এলাকায় তাঁরা ভাড়া বাসায় থাকেন। ইয়াসিন স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণিতে পড়ত। এক ভাই, এক বোনের মধ্যে ইয়াসিন ছিল বড়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য কামরাঙ্গীরচর থানায় জানানো হয়েছে।

বিষয়:

বিদ্যুতায়িতমৃত্যুঢাকা বিভাগঢামেককামরাঙ্গীরচরগ্যারেজশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

রাঙামাটির চাকমা সার্কেল চিফ দেবাশীষ রায়ের স্ত্রীকে সতর্ক করল জেলা প্রশাসন

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

সম্পর্কিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলা, মারধর

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলা, মারধর

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

স্কুলে যাওয়ার পথে নিখোঁজ ৪ ছাত্রী, ৩২ ঘণ্টা পরও মেলেনি সন্ধান

স্কুলে যাওয়ার পথে নিখোঁজ ৪ ছাত্রী, ৩২ ঘণ্টা পরও মেলেনি সন্ধান

১০০ টাকার বেশি ময়লার বিল নিলে বাতিল হবে লাইসেন্স: ডিএসসিসি প্রশাসক

১০০ টাকার বেশি ময়লার বিল নিলে বাতিল হবে লাইসেন্স: ডিএসসিসি প্রশাসক