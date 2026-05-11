গাড়িতে নম্বর প্লেট-আরএফআইডি ট্যাগ না থাকলেই ব্যবস্থা: ডিএমপি‎

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎রাজধানীতে বিআরটিএ নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ বিষয়ে ডিএমপির পক্ষ থেকে এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকে নির্ধারিত নম্বর প্লেট ও কার্যকর আরএফআইডি ট্যাগ ছাড়া চলাচলকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ সোমবার ডিএমপির কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মো. সরওয়ার এর সই করা গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

‎গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সড়কে চলাচলকারী সব নিবন্ধিত যানবাহনে সরকার নির্ধারিত রং, ডিজাইন ও সাইজের নম্বর প্লেট ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, অনেক যানবাহনে বিআরটিএ সরবরাহকৃত ডিজিটাল নম্বর প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে না। কেউ কেউ আবার নির্ধারিত প্লেটের পরিবর্তে শুধু পেইন্ট দিয়ে নম্বর লিখে গাড়ি চালাচ্ছেন।

‎‎বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অনেক গাড়ির মালিক নম্বর প্লেটের ফি পরিশোধ করলেও এখনো বিআরটিএ থেকে ডিজিটাল নম্বর প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংগ্রহ করেননি। পাশাপাশি অনেক যানবাহনের উইন্ডশিল্ডে স্থাপিত আরএফআইডি ট্যাগ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। এতে মহানগরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও যানবাহন শনাক্তকরণে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

‎ডিএমপি যানবাহনের মালিক ও চালকদের প্রতি দ্রুত নির্ধারিত ডিজিটাল নম্বর প্লেট স্থাপন এবং আরএফআইডি ট্যাগ সচল আছে কি না তা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানিয়েছে।

