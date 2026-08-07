নলডাঙ্গার হালতি বিলকে পর্যটন নগরী গড়ার ঘোষণা পর্যটনমন্ত্রীর

নাটোরের নলডাঙ্গার ‘মিনি কক্সবাজার’খ্যাত হালতি বিলকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা। আজ শুক্রবার বিকেলে নলডাঙ্গা উপজেলার পাটুল বাজারে এক জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
আফরোজা খানম রিতা বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ ১৭ বছর দুঃশাসন দেখে এসেছি। আমরা কী চেয়েছিলাম? আমরা চেয়েছি গণতন্ত্রের দেশ, আমরা চেয়েছি উন্নয়নের দেশ, আমরা চেয়েছি জনবান্ধব দেশ। আমরা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সেই দেশ ফিরে পেয়েছি। আমাদের কাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই বাংলাদেশকে গড়া। ঐক্যবদ্ধভাবে এলাকার জন্য, দেশের জন্য কাজ করতে হবে।’
মন্ত্রী আরও বলেন, ‘আজকে যে মঞ্চে আমরা কথা বলতে পারছি, তা আপনাদের জন্য। আপনারা আমাদের একটা করে মূল্যবান ভোট দিয়ে এখানে দাঁড় করিয়েছেন। আপনাদের দায়িত্ব আপনারা পালন করেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব আপনাদের দেখাশোনা করা, আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করা, আপনাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও বংশধরের জন্য সুন্দর দেশ গড়ে তোলা। সেই ব্রত নিয়ে তারেক রহমান আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন।’
পর্যটন-সুবিধা প্রসঙ্গে আফরোজা খানম রিতা বলেন, ‘একজন পর্যটক যদি এখানে বসতে আসে, তাহলে তার জন্য একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, এটা স্বাভাবিক কথা। তার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, তার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সারা দেশের ১ হাজার ৪৯৮টি পর্যটনকেন্দ্র নিয়ে একটি মাস্টারপ্ল্যান করেছি। সেই প্ল্যানে আপনাদের এই এলাকাও থাকবে। নলডাঙ্গার মিনি কক্সবাজার-খ্যাত হালতি বিলকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।’
পিপরুল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি হুমায়ন শিকদারের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. শামমিউজ্জামান, বিএনপি নেত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ছবি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ, নলডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ হাফিজ এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বুলবুল।
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