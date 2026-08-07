Ajker Patrika
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সিলেট

চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা করার দাবি

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৩৯
চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা করার দাবি
চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা ঘোষণা ও চা-শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখা মানববন্ধন করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা ঘোষণা ও চা-শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখা মানববন্ধন করেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে লাক্কাতুড়া চা-বাগানের রেস্টক্যাম্প বাজারে এ মানববন্ধন হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বর্তমান নিত্যপণ্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির এই সময়ে চা-শ্রমিকদের দৈনিক ১৮৭ টাকা মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা ঘোষণার দাবি দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে চা-শ্রমিকদের মজুরি ৫০০ টাকা করার একটি বিল নিয়ে আলোচনা হয়। বিলটি নিয়ে শ্রমমন্ত্রী সংসদে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে মজুরি নিয়ে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিলটি প্রত্যাহার করা হয়।

এ সময় বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সরকার ২০২৩ সালে চা-শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী গেজেট পাস করে। বিগত সরকারের পতন হয়েছে, কিন্তু তাদের করা চা-শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ‘গেজট-২৩’ বাতিল হয়নি।

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার আহ্বায়ক হৃদয় লোহারের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) জেলা শাখার আহ্বায়ক আবু জাফর, চা-শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা প্রণব জ্যোতি পাল, বাসদ নেতা জুবায়ের আহমদ চৌধুরী সুমন, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের জরিনা বেগম, আশা মণি, আয়েশা আক্তার, মাহফুজ আহমেদ প্রমুখ।

বক্তারা অবিলম্বে চা-শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ৬০০ টাকা ঘোষণা করা, চা-শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী গেজেট ২০২৩ বাতিল, চা-শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন ও বসতভিটার স্থায়ী বন্দোবস্তের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বিষয়:

চা শ্রমিকসিলেট বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
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