হালতি বিলে অবৈধভাবে মাছ শিকার: ৬ জেলের জরিমানা, জাল ধ্বংস

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার হালতি বিলের পাটুল এলাকায় পোনা মাছ নিধন ও অবৈধ জাল ব্যবহার করায় ৬ জেলের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে ৫৭টি চায়না দুয়ারি জাল ও ৫০০ ফুট বাঁধাই জাল জব্দ করে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। অবৈধ মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত একটি নৌকাও জব্দ করা হয়েছে।
আজ বুধবার বিকেল ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নলডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শামীম হোসেন। অভিযানে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবু সাঈদ, নলডাঙ্গা থানার পুলিশ সদস্য, আনসার সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নলডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য বিভাগ যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধে জড়িত না থাকার বিষয়ে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। জব্দ করা জালগুলোর আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ২১ হাজার টাকা।
উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ জানিয়েছে, হালতি বিলসহ জলাশয়গুলোতে দেশীয় মাছের প্রজনন, পোনা মাছের সুরক্ষা এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবৈধ জালের ব্যবহার বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। জনস্বার্থে পোনা মাছ নিধন ও নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে।
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