Ajker Patrika
নাটোর

নাটোরে নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার, বাক্‌প্রতিবন্ধী ছেলে আটক

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরে নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার, বাক্‌প্রতিবন্ধী ছেলে আটক
প্রতীকী ছবি

নাটোরে বাক্‌প্রতিবন্ধী ছেলের হাতে শাহিদা বেগম (৫৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ছেলে আরিফকে (৩৫) আটক করেছে পুলিশ। লাশের পাশ থেকে রক্তমাখা একটি মসলা বাটার শিল জব্দ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) রাত ১১টার দিকে নাটোর পৌরসভার মল্লিকহাটি ঘোষপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী জানায়, বাক্‌প্রতিবন্ধী আরিফ এবং তাঁর মা শাহিদা বেগম ঘোষপাড়ায় নিজেদের বাড়িতে বাস করতেন। সংসারে অভাব-অনটনসহ কারণে-অকারণে প্রায়ই আরিফ তাঁর মায়ের ওপর অত্যাচার করতেন। রোজই মধ্যরাত পর্যন্ত মা ও ছেলের মধ্যে কলহ চলত। মহল্লার সবাই কমবেশি তাঁদের কথা জানে। রোববার রাতেও প্রতিবেশীরা মা-ছেলের বিবাদের বিষয়টি টের পান। ছেলের সঙ্গে শাহিদাকে জোরে জোরে কথা বলতে শোনেন তাঁরা। হঠাৎ রাত ১১টার দিকে জোরে চিৎকার ও চেঁচামেচির পর তাঁদের বাড়ি থেকে সাড়াশব্দ বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনা জানতে প্রতিবেশীরা তাঁদের বাসায় গেলে ঘরের মেঝেতে শাহিদা বেগমকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। লাশের পাশে রক্তমাখা মসলা বাটার শিল পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নাটোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়।

নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, মসলা বাটার শিল দিয়ে শাহিদা বেগমকে আঘাত করার কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। সন্দেহভাজন হিসেবে বাক্‌প্রতিবন্ধী ছেলে আরিফকে থানায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

নাটোরপ্রতিবন্ধীনারীনাটোর সদরলাশ
১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

কালবৈশাখীতে দোকানের ওপর গাছ পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কালবৈশাখীতে দোকানের ওপর গাছ পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

মাধবদীতে প্রেমিককে কোপানোর জেরে প্রেমিকার বাড়িতে আগুন

মাধবদীতে প্রেমিককে কোপানোর জেরে প্রেমিকার বাড়িতে আগুন

রাউজানে যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা

রাউজানে যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা

নাটোরে নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার, বাক্‌প্রতিবন্ধী ছেলে আটক

নাটোরে নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার, বাক্‌প্রতিবন্ধী ছেলে আটক