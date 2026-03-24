Ajker Patrika
নাটোর

নাটোরে অটোরিকশাকে চাপা দিয়ে দেয়াল ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল বালুবাহী ট্রাক, নিহত ৩

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরে অটোরিকশাকে চাপা দিয়ে দেয়াল ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল বালুবাহী ট্রাক, নিহত ৩
দেয়াল ভেঙে একটি ঘরে ঢুকে পড়ে বালুবাহী ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের লালপুরে বালুবাহী ট্রাকের চাপায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকাল পৌনে ৭টার দিকে উপজেলার ঈশ্বরদী ইউনিয়নের নবীনগর গ্রামে ঈশ্বরদী-লালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের ভেল্লাবাড়িয়া গ্রামের জাহিদুল ইসলাম (৫০), বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের বড়বাদকয়া গ্রামের মনির হোসেন (২৭) এবং ছোট বাদকয়া গ্রামের বাবুল আলী (৪০)। আহত ব্যক্তিরা হলেন ভেল্লাবাড়িয়া গ্রামের রাজিবুল ইসলাম (২৬), রাব্বি (২৫), রামকৃষ্ণপুর গ্রামের মজনু (৩৫) এবং বড়বাদকয়া গ্রামের মিঠুন (৩০)। হতাহত ব্যক্তিরা সবাই অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে নবীনগর এলাকায় একটি বালুবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে চাপা দিয়ে একটি বাড়ির দেয়াল ভেঙে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই জাহিদুল নিহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত ছয়জনকে উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে পাঁচজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে চারঘাট এলাকায় মনিরের মৃত্যু হয় এবং হাসপাতালে পৌঁছার পর বাবুলের মৃত্যু হয়।

বর্তমানে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আহত রাজিবুল ইসলাম জানান, তাঁরা পেঁয়াজ তোলার কাজে একটি অটোরিকশা ভাড়া করে ফরিদপুর এলাকায় যাচ্ছিলেন। নবীনগর এলাকায় পৌঁছালে একটি বালুবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে জাহিদুল ইসলামের মৃত্যু হয়। আর রাজশাহী নেওয়ার পথে মনির ও হাসপাতালে পৌঁছার পর বাবুলের মৃত্যু হয়েছে।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

