শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে মারধরের শিকার ডা. নাসির ঢামেকে ভর্তি, অবস্থা স্থিতিশীল

হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের আহত চিকিৎসক নাসির ইসলামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী।
গতকাল শুক্রবার রাতে মব করে ডা. নাসির ইসলামের ওপর কয়েক দফায় হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে আজ শনিবার তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় আনা হয়। এরপর বেলা দেড়টার দিকে ওই চিকিৎসককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।
নাসির ইসমলামকে দেখতে দুপুরে ঢাকা মেডিকেলে আসেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী।
পরে সাংবাদিকদের কামরুজ্জামান বলেন, ‘ডা. নাসির শরীয়তপুর হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার রাতে সেখানে এক রোগী বুকের ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আসেন। সেই রোগীকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। পরে রোগীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে ঢাকার হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে রেফার্ড করা হয়। তবে রোগীর স্বজনেরা ঢাকায় নেবেন না, সেখানেই চিকিৎসা করাতে বলেন। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেই রোগী মারা যান।’
কামরুজ্জামান আরও বলেন, ‘চিকিৎসকের অবহেলায় রোগী মারা গেছেন বলে ডা. নাসিরকে মারধর করা হয়। তখন ডা. নাসির হাসপাতালের বাথরুমে পালান। সেখান থেকে তাঁকে ধরে রাস্তায় নিয়ে প্রায় ৫০-৬০ জন মারধর করে গুরুতর আহত করেন। পরে রাতে সেখানেই তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে ডা. নাসিরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় আনা হয়। বর্তমানে তিনি স্ট্যাবল (স্থিতিশীল) আছেন। ঢাকা মেডিকেলের নিউরোসার্জনেরা তাঁকে দেখছেন। আসা করি তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে কাজে ফিরবেন।’
সচিব বলেন, স্বরাষ্ট্রসচিবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা হয়েছে। এই ঘটনায় মামলা হয়েছে। দুজন গ্রেপ্তার আছেন। বর্বরোচিত এই হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. জাহিদ রায়হানকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে—এ বিষয়ে জানতে চাইলে সচিব বলেন, ‘আমাদের কোনো চিকিৎসকের জীবনের হুমকি হবে না, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের যে উদ্যোগ, এতে আমি মনে করি না যে কোনো চিকিৎসকের হুমকি রয়েছে। এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর আছে।
এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জাহিদ রায়হান বলেন, ‘একটা হুমকি আসছে, এটাকে আমি গুরুত্বই দিইনি। কারণ, এটা নামবিহীন একটা চিঠি। এগুলো আমলে নিলে তো আমরা কাজ করতে পারব না। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আমার মন্ত্রণালয় ও আমার হাসপাতালকে বিষয়টি জানানো আছে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. রফিকুল ইসলাম, ঢাকা মেডিকেলের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক ডা. আশরাফুল আলম।
নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত রহিম উদ্দিন (৮০) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা মারা গেছেন। আজ শনিবার (১৬ মে) ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার বলাইশিমুল গ্রামে ধান শুকানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে...৩৩ মিনিট আগে
অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের যাঁরা হতদরিদ্র এবং যাঁদের চিকিৎসা করাতে অসুবিধা হচ্ছে, তাঁদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকার বেসরকারি (প্রাইভেট) হাসপাতালগুলোর সঙ্গে বিশেষ চুক্তিতে যাচ্ছে। যেহেতু সরকারি হাসপাতালগুলোতে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, সে জন্য সরকার বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সঙ্গে কথা বলছে...৩৮ মিনিট আগে
পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সহনশীলতা জোরদারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী নদীনালা ও খাল পুনঃখনন কর্মসূচির অংশ হিসেবে চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে খাল পুনঃখনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (১৬ মে) বেলা ২টা ৪০ মিনিটে শাহরাস্তি উপজেলার টামটা দক্ষিণ ইউনিয়নের...১ ঘণ্টা আগে
অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের বিশাল অঙ্কের প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যে বাজেট থেকে চলে গেছে। যা টাকার অঙ্কে প্রায় ৪০ হাজার কোটি।’ বিগত সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার অর্থনীতিকে ঋণাত্মক অবস্থা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে...১ ঘণ্টা আগে