নাটোর

বড়াল নদের ওপর হবে সেতু, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
আজ বড়াইগ্রাম পৌরসভার চক বড়াইগ্রাম এলাকায় সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ নামফলক উন্মোচন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বড়াইগ্রামে বহুল প্রত্যাশিত বড়াল নদের ওপর সেতু নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্ত্বাবধানে ৩ কোটি ৬৪ লাখ ৭৪ হাজার ৩৮৫ টাকা ব্যয়ে ৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মাণ করা হবে। প্রায় তিন বছর আগে এখানে পুরাতন সেতুটি ভেঙে পড়ায় বড়াইগ্রাম পৌরসভাসহ তিনটি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল। শুক্রবার বড়াইগ্রাম পৌরসভার চক বড়াইগ্রাম এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে নাটোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ নামফলক উন্মোচনের মাধ্যমে এ কাজের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌসের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের নাটোরের নির্বাহী প্রকৌশলী ইকবাল হোসাইন, বড়াইগ্রাম থানার পরিদর্শক আব্দুস ছালাম, জেলা বিএনপির সদস্য অধ্যক্ষ আশরাফ আলী, বড়াইগ্রাম পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের আগস্ট পাইলিংবিহীন ব্রিক ওয়াল পদ্ধতিতে নির্মিত ৩০ বছরের পুরোনো সেতুটি পানির স্রোতের কারণে ভেঙে পড়ে। এতে বড়াইগ্রাম পৌরসভাসহ আরও তিনটি ইউনিয়নের প্রায় ২০টি গ্রামের বাসিন্দাদের থানা সদরে যাতায়াতের একমাত্র পথটি বন্ধ হয়ে যায়। নতুনভাবে এখানে সেতুটি নির্মাণ হলে এলাকার লক্ষাধিক মানুষ দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

