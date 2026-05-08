সোনারগাঁয়ে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ, ৪৫ লাখ টাকার মালামাল লুট

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মালয়েশিয়াপ্রবাসীর বাড়িতে সংঘবদ্ধ ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক ব্যক্তিসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১২ থেকে ১৫ জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।
পরিবারের দাবি, ডাকাতেরা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে। লুট হওয়া মালামালের আনুমানিক মূল্য ৪৫ লাখ টাকা।
শুক্রবার দুপুরে সোনারগাঁ থানায় অভিযোগ দেন প্রবাসীর স্ত্রী জাকিয়া বেগম।
অভিযোগপত্র ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের খাসেরগাঁও এলাকার বাসিন্দা জলিলের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে ১২ থেকে ১৫ জনের একটি দল চর গোয়ালদী কোনাপাড়া এলাকায় প্রবাসীর বাড়িতে যান। এ সময় তাঁরা বাড়ির প্রধান ফটক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি দেখায় এবং মারধর করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। দাবিকৃত টাকা না দেওয়ায় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে হামলা চালানো হয়।
অভিযোগে বলা হয়, হামলাকারীরা ঘরের আলমারি ভেঙে নগদ পাঁচ লাখ টাকা, প্রায় আট ভরি স্বর্ণালংকার এবং পরিবারের আরেক সদস্য সাবিয়া বেগমের আলমারিতে থাকা সাত ভরি আট আনা স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। এ ছাড়া একটি ল্যাপটপ, চারটি স্মার্টফোন ও একটি আইপ্যাডসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী লুট করা হয়েছে।
জাকিয়া বেগম বলেন, তাঁর স্বামী মালয়েশিয়ায় থাকেন। এই সুযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা দাবি করে আসছিলেন। টাকা না দেওয়ায় হামলার ঘটনা ঘটেছে।
অভিযোগে আরও বলা হয়, যাওয়ার সময় হামলাকারীরা একটি মোবাইল নম্বর লিখে দিয়ে আপসের জন্য যোগাযোগ করতে বলে। একই সঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকা না দিলে পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।
সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাজশাহীর চারঘাটে রামদার কোপে এক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ীর দুটি আঙুল বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন স্থানীয় এক যুবদল নেতা। এই ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। সাংবাদিকের কাছেও তিনি স্বীকার করছেন এই ঘটনার কথা। এরপরও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মাজিদুল ইসলাম মিন্টু (৪৩) নামের এই যুবদল নেতা।১৩ মিনিট আগে
দীর্ঘ এক মাস পর দেশে পৌঁছেছে লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত বাংলাদেশি নারী শ্রমিক দিপালী আক্তারের (৩৪) মরদেহ। ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে দিপালীকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছায় পদ্মা নদীর তীরে। এরপর ট্রলার ও ঘোড়ার গাড়িতে দুর্গম এলাকায় বাবার ভিটায় পৌছায়...২৮ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে বহুল প্রত্যাশিত বড়াল নদের ওপর সেতু নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্ত্বাবধানে ৩ কোটি ৬৪ লাখ ৭৪ হাজার ৩৮৫ টাকা ব্যয়ে ৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মাণ করা হবে। প্রায় তিন বছর আগে এখানে পুরাতন সেতুটি ভেঙে পড়ায় বড়াইগ্রাম১ ঘণ্টা আগে
নতুন সরকার অতীত থেকে শিখবে বলে আশা প্রকাশ করেন ডেইলি স্টার সম্পাদক। তিনি বলেন, নতুন সরকার এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখবে যে তাদের প্রয়োজনেই স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রয়োজন। তাদের সাফল্যের জন্যই স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রয়োজন।২ ঘণ্টা আগে