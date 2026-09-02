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রাজধানীর যানজট নিরসনে কেরানীগঞ্জে পরিবহন সার্ভিস স্থানান্তরের উদ্যোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর যানজট নিরসনে কেরানীগঞ্জে পরিবহন সার্ভিস স্থানান্তরের উদ্যোগ

রাজধানীর যানজট নিরসন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কেরানীগঞ্জে আন্তজেলা বাসসহ বিভিন্ন পরিবহন সার্ভিসের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

আজ বুধবার ডিএমপি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাজউক চেয়ারম্যান মো. রিয়াজুল ইসলাম এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. আনিছুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প ও পূর্বাচল এলাকা পরিদর্শন করেন।

ডিএমপি জানায়, গত ২৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নবিষয়ক সভায় আন্তজেলা বাসের পাশাপাশি সিটি সার্ভিস, বাদামতলী-ফলপট্টি ও লালবাগ এলাকা থেকে পরিচালিত ৩০০ টির বেশি পরিবহন সার্ভিস এবং আধুনিক যানবাহন মেরামত ওয়ার্কশপ স্থাপনের বিষয়টি আলোচনা হয়।

সভায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলার বাস চলাচলের জন্য কেরানীগঞ্জে একটি স্থায়ী বাস টার্মিনাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ জন্য কেরানীগঞ্জে র‍্যাব-১০ কার্যালয়ের পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রায় ৭৫ একর ভরাট জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানায় ট্রাফিক বিভাগ।

ডিএমপি আরও জানায়, স্থায়ী বাস টার্মিনাল নির্মাণের আগ পর্যন্ত কেরানীগঞ্জের রাজউক ঝিলমিল প্রকল্প এলাকা থেকে সংশ্লিষ্ট পরিবহনগুলো অস্থায়ীভাবে পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী চার মাসের মধ্যে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করবে রাজউক।

স্থান পরিদর্শনকালে রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মো. আমিনুর রহমান সুমন, নগর পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ নূর এ খোদা, উপনগর পরিকল্পনাবিদ নবায়ন খীসা, সদস্য (উন্নয়ন) মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. হাফিজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

যানজটরাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগরাজউককেরানীগঞ্জজেলার খবরপরিবহন
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