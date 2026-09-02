Ajker Patrika
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লালমনিরহাট

লালমনিরহাটে শিশু ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
লালমনিরহাটে শিশু ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন
প্রতীকী ছবি

‎লালমনিরহাটে চাঞ্চল্যকর শিশু ধর্ষণ মামলায় আসামি সুজনকে (৩৮) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ঘটনায় তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে লালমনিরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিত্যানন্দ সরকার এ রায় দেন।

সাজাপ্রাপ্ত সুজন মিয়া লালমনিরহাট সদর উপজেলার বাসিন্দা।

‎আদালত ও মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালে আট বছর বয়সী ওই শিশু তার মায়ের সঙ্গে লালমনিরহাট আদালতপাড়ায় গিয়ে সেখানে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। আদালত চত্বর ঘুরে দেখার কথা বলে শিশুটিকে আদালতের পেছনে ভুট্টাখেতে নিয়ে যান সুজন মিয়া। সেখানে ওই শিশুকে ধর্ষণ করে ফেলে চলে যান তিনি। পরে ওই শিশু কান্না করতে করতে তার মায়ের কাছে গেলে শোরগোল পড়ে পুরো আদালত চত্বরে।

পরে এ ঘটনায় ওই শিশুর পরিবার বাদী হয়ে লালমনিরহাট সদর থানায় সুজন মিয়ার বিরুদ্ধে একটি মামলা করে। মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ আসামির উপস্থিতিতে রায় ঘোষণ করেন আদালত।

‎রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান বলেন, এটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল। খোদ আদালত চত্বরের পাশ থেকে শিশুকে তুলে নিয়ে এমন পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আজ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

বিষয়:

লালমনিরহাটধর্ষণকারাদণ্ডশিশু নির্যাতনজরিমানাজেলার খবররংপুর বিভাগ
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