নাটোরে এল ৭ লাখ লিটার ডিজেল

নাটোর রেলহেড ডিপোতে ৭ লাখ ২৫ হাজার ৫০০ লিটার ডিজেল এসেছে। প্রায় দেড় মাস পর
২১টি তেলবাহী ওয়াগনে চেপে এল এই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল। সেনাবাহিনীর পাহারায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এসব জ্বালানি সংশ্লিষ্ট ডিপোতে লোড করা হয়েছে। বিপুল এই সরবরাহ নাটোরসহ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় চলমান ডিজেলের সংকট কিছুটা লাঘব করবে।
আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) বিকেলে তেলবাহী ওয়াগনগুলো নাটোর রেলস্টেশনের পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা রেলহেড ডিপোতে পৌঁছায়।
আজ বিকেলে সেনাবাহিনীর কড়া প্রহরায় তেল খালাসের কাজ শুরু হয়। ডিপো কর্তৃপক্ষ জানায়, নতুন এই সরবরাহের ফলে সংশ্লিষ্ট চার জেলার ডিজেলের সংকট অনেকটা কমে আসবে।
এদিকে বিপুল পরিমাণ ডিজেল ডিপোতে লোড হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন কৃষকসহ অন্য ব্যবহারকারীরা।
চলনবিল অধ্যুষিত সিংড়ার সুকাশ এলাকার কৃষক দবির উদ্দিন বলেন, ‘আমরা ডিজেল পাচ্ছিলাম না। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ডিজেল নিতে গেলে মাঠের কাজ ব্যাহত হতো। ডিজেল আসার খবরে আমরা খুশি।’
নলডাঙ্গার হালতি বিলের কৃষক সালামত আলী বলেন, ‘ডিজেল ছাড়া ধানের জমিতে সেচ দেওয়া যাচ্ছিল না। আমাদের কাছে সামান্য ডিজেল রয়েছে। ডিজেলের বণ্টনে আমাদের অগ্রাধিকার দিলে উপকৃত হব।’
নাটোর পদ্মা অয়েল ডিপোর সিনিয়র কর্মকর্তা ফজলে এলাহী বলেন, নাটোর থেকে পার্শ্ববর্তী ৪ জেলার ৬৭টি পাম্প এবং এজেন্সিতে পর্যায়ক্রমে ডিজেল পাঠানো হবে। এতে দ্রুত সরবরাহ চেইন আগের মতো স্বাভাবিক হবে। সংকট কেটে যাবে, যদি ভোক্তার ক্রয় আচরণ স্বাভাবিক হয়।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ১০৮তম সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী ফোরামের প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করলে বেরোবি প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. ফেরদৌস রহমানের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা হয়।৪০ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর শহরে রেলওয়ের সীমানাপ্রাচীর অনুমতি ছাড়াই একাধিক স্থানে ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। প্রাচীর ভেঙে রেললাইনের ওপর দিয়েই রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা চালায় অভিযুক্তরা।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর জুরাইন এলাকায় ওএমএস কর্মসূচির চাল ও আটা অবৈধভাবে মজুত এবং ভিন্ন মোড়কে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। পরে ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ চাল-আটাসহ একটি ট্রাক জব্দ ও জড়িত এক ব্যক্তিকে আটক করে...২ ঘণ্টা আগে
নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ফেলে বেশি আয়ের জন্য দেড় বছর আগে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী মো. সোহেল হোসেন (৩৫)। সেখানে গিয়ে শ্রমিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে পারেননি। সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর জীবন থেমে গেছে। প্রবাসী মো. সোহেল হোসেন মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সৌদি আরব৩ ঘণ্টা আগে