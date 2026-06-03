পপুলারে ফার্মাসিউটিক্যালসে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাইক্রোবায়োলজিতে মাস্টার অব সায়েন্স (এমএসসি) ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর। তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: গাজীপুর (টঙ্গী)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বছরে তিনটি উৎসব বোনাস, আর্ন লিভ এনক্যাশমেন্ট, লিভ ফেয়ার সহায়তা, লাভ বোনাস, সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন, পিক অ্যান্ড ড্রপ সুবিধা, গ্রুপ লাইফ ইনস্যুরেন্স, ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবারের সুবিধা রয়েছে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির ‘ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী নারী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে (এসিআই) জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ভ্যাট বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ জুন পর্যন্ত।৫ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসিতে (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের জেও-ইও (সেন্ট্রালাইজড জেনারেল ব্যাংকিং ইউনিট) বিভাগে ‘ডিলিং অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ জুন...৫ ঘণ্টা আগে
আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিটেইলার (মেট্রো মার্ট) বিভাগে ‘মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে