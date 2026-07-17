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নাটোর

লালপুরে বিএসএড কোর্সের প্রথম ব্যাচের বিদায়, দ্বিতীয় ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
লালপুরে বিএসএড কোর্সের প্রথম ব্যাচের বিদায়, দ্বিতীয় ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত
নাটোরের লালপুরে জাহানারা অ্যান্ড লতিফর রহমান স্পেশাল এডুকেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বিএসএড) কোর্সের ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রশিক্ষণার্থীদের বিদায় এবং ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের লালপুরে জাহানারা অ্যান্ড লতিফর রহমান স্পেশাল এডুকেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বিএসএড) কোর্সের ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রশিক্ষণার্থীদের বিদায় এবং ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার কলেজ চত্বরে এ বিদায় ও নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ মো. সিমানুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে কলেজের অধ্যক্ষ মো. সিমানুর রহমান বলেন, ‘বিশেষ শিক্ষা কেবল একটি পেশা নয়, মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার এক মহৎ অঙ্গীকার। আমাদের লক্ষ্য শুধু সনদ প্রদান নয়, বরং দক্ষ, মানবিক, নৈতিক ও গবেষণামুখী বিশেষ শিক্ষক তৈরি করা। যারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং একটি মানবিক সমাজ গঠনে নেতৃত্ব দেবেন।’

প্রধান অতিথি রিয়ার অ্যাডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা বলেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সক্ষমতা বিকাশে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের উদ্যোগ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও মানবিক ও সমতাভিত্তিক করে তুলবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, কলেজের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক মিসেস সোনিয়া হাসান, বিলমাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ছিদ্দিক আলী মিষ্টু, একাডেমিক সুপারভাইজার সাদ আহমাদ শিবলী, লালপুর ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মো. আব্দুল মান্নান, মাজার শরীফ টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ ও সাংবাদিক ইমাম হাসান মুক্তি প্রমুখ।

এর আগে, পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও গীতাপাঠের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরে নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের বরণ ও বিদায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

নাটোরলালপুররাজশাহী বিভাগজেলার খবরশিক্ষা
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