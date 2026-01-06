নাটোর-২ আসনে দুলুর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর স্ত্রী

নাটোর প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাঠে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। ১ জানুয়ারি যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচন কমিশন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ও সাবিনা ইয়াসমিনসহ ছয়জনকে বৈধ প্রার্থী ঘোষণা করেছে।
তবে একই ঘরের দুই প্রার্থীর মধ্যে আয় ও সম্পদে এগিয়ে রয়েছেন দুলুর স্ত্রী সাবিনা। নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় সাবিনা ইয়াসমিনের পেশা গৃহিণী। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৮ কোটি ১৮ লাখ ১৬ হাজার ৮৭২ টাকা। বার্ষিক আয় ২ কোটি ৬৮ লাখ ৭৪ হাজার ৯৭৩ টাকা; যার মধ্যে ৩০ লাখ টাকা স্বামীর দেওয়া উপহার। এই আয়ের বিপরীতে সাবিনা ইয়াসমিন ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আয়কর পরিশোধ করেছেন ৭৩ লাখ ৬০ হাজার ৪৬৯ টাকা।
অন্যদিকে, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর সম্পদের পরিমাণ ৭ কোটি ৬২ লাখ ৫৬ হাজার ৮৪১ টাকা। জোট সরকারের সাবেক এই উপমন্ত্রীর বাৎসরিক আয় ৭০ লাখ ৯৫ হাজার ৭৮ টাকা। ২০২৫-২৬ করবর্ষে কৃষি খাত থেকে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা আয় করেছেন তিনি। বাকি ৭০ লাখ ৯৫ হাজার ৭৮ টাকা আর্থিক পরিসম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় হিসেবে প্রদর্শিত। এই আয়ের বিপরীতে ১৯ লাখ ১৭ হাজার ৬ টাকা আয়কর পরিশোধ করেছেন দুলু।
দুলুর নগদ টাকার পরিমাণ ১ কোটি ৭৪ লাখ ৯৫ হাজার ৮০৪, ব্যাংকে জমা ৪৭ লাখ ৮৯ হাজার ৮৭৬, তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা। তবে আর্থিক পরিসম্পদে দুলুর বিনিয়োগ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সঞ্চয়পত্রসহ বিভিন্ন মেয়াদি আমানতে দুলুর বিনিয়োগ ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ ছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে দুলু পেয়েছেন ১ কোটি ৮০ লাখ ৬ হাজার ১৬১ টাকা। দুলুর নামে সোনা রয়েছে ২০ ভরি।
