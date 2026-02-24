নলডাঙ্গায় বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর, অভিযোগ আ.লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

নাটোরের নলডাঙ্গায় ওয়ার্ড বিএনপির একটি কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় কার্যালয়ের চেয়ার-টেবিল, বিলবোর্ড-ফেস্টুন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছবি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের দায়ী করেছে বিএনপি।
গতকাল সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার ব্রহ্মপুর ইউনিয়নের ছাতারভাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ ও বিএনপি কর্মীরা জানায়, রাতের দিকে মোটরসাইকেলে কয়েকজন যুবক ছাতারভাগ এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আসেন। গেট খোলা পেয়ে তাঁরা ভেতরে ঢুকে চেয়ার, দেয়ালে টানানো খালেদা জিয়ার ছবি, প্ল্যাকার্ড ও বিলবোর্ড ভাঙচুর করেন। দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে ঘটনাটি ঘটিয়ে তাঁরা দ্রুত সরে যান। সে সময় কার্যালয়ে কোনো নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন না। খবর পেয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা এসে বিক্ষোভ করেন।
ব্রহ্মপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি মো. রাকিব বলেন, আরিফুল ইসলাম বাচ্চু, মোকলেসুর রহমান, কাসেমসহ কয়েকজন এ হামলায় জড়িত। তাঁরা আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।
নলডাঙ্গা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন বলেন, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মীরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন, তারই অংশ হিসেবে এ হামলা। জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করলে এমন ঘটনা অব্যাহত থাকতে পারে।
তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত ও আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকে না পাওয়ায় তাঁদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
চট্টগ্রামের হালিশহরের এক বাসায় বিস্ফোরণে নারী ও শিশুসহ একই পরিবারের ৯ জন দগ্ধের ঘটনায় সামির আহমেদ সুমন (৪০) নামে একজন মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।১৫ মিনিট আগে
রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় দুটি পানের বরজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই থেকে তিন বিঘা জমির পান পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের অভিযোগ, শত্রুতাবশত একটি পক্ষ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গতকাল সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের পারিলা গ্রামের বাগমারা বিলে...৩৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে আহতদের সবাই ৩০ শতাংশের বেশি দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন। আজ মঙ্গলবার সকালে বার্ন ইনস্টিটিউটে দগ্ধ রোগীগুলো দেখতে এসে এ কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দ্রব্যমূল্য কমতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও নোয়াখালী-৩ আসনের সংসদ সদস্য বরকত উল্লাহ বুলু। গতকাল সোমবার রাতে বেগমগঞ্জে প্রান্তিক মানুষের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণকালে তিনি এসব মন্তব্য করেন।২ ঘণ্টা আগে